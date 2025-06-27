沒付款儲值 刷退變現 高中生破解悠遊卡 詐60餘萬

17歲高中生破解悠遊卡晶片，半年多不法所得60多萬元。圖為捷運站悠遊卡自動加值機。（記者甘孟霖攝）

2025/06/27 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕一名就讀台北市某高中的非電子科系學生，竟靠著網購來的中國NFC（近場通訊）讀寫器，自學破解悠遊卡晶片技術，再利用晶片安全漏洞進行「無本儲值」後刷退現金，半年多來詐得六十餘萬元。悠遊卡公司發現金流異常報警，台北市警方前往該生住處搜出多台NFC讀寫器及數十張悠遊卡，依詐欺罪將他函送台北地檢署偵辦。

網購NFC讀寫器 修改卡片餘額

警方指出，這名十七歲高中生沉迷網路研究，疑從網路論壇接觸悠遊卡的相關知識與技術，便上網購買NFC讀寫器及改寫程式，自行測試修改卡片餘額。

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經多次測試修改成功，未實際儲值竟能將多張悠遊卡儲值金額改為一千元，再透過超商或捷運站內自動售票機進行退款，以此「變現」卡片餘額，等於把票卡機當成提款機，每次得手金額固定為一千元。

票卡機當成提款機 犯案半年多

悠遊卡公司會計部門今年初發現，有特定悠遊卡短短數月出現多筆一千元退款紀錄，二月中旬報警。南港警分局調查後鎖定該生涉案，聲請搜索票前往其住處搜索，在房內起獲筆電、多台NFC讀寫器與改寫軟體、多張不同類型的悠遊卡等，清查該生從去年中開始，以每次得手一千元方式，已詐取六十多萬元，贓款多用來購買3C產品及線上遊戲點數。

因涉案人未成年，警方將該生函送檢方後，移請少年法庭審理，另持續追查全案有無共犯，並進一步確認技術來源及網路教學來源。

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