竹聯討債團飾兩角 債務整合愈整愈多

警方查扣開山刀、西瓜刀、本票借據等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/06/26 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫林姓西堂分子涉嫌籌組討債集團，分別扮演「高利貸業者」與「債務整合人員」，一方面放貸，另方面佯裝可協助債務整合，誘簽比債務高出多倍的本票後，持本票向被害人逼債；刑事警察局偵九大隊第二隊據報，今年三月逮捕林男與其小弟等四人，依組織犯罪、詐欺、恐嚇等罪送辦。

警方調查，四十七歲林男夥同旗下幫眾，由成員先高利放款給需錢孔急的被害人，等到被害人不堪遭債主追討時，換由另名成員出面提供「整合債務」的虛假協助，誘使被害人簽下高額本票，宣稱可代為出面與債權人周旋，實際上卻反過來持本票上門追討債務，可說連剝被害人兩層皮。

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趁機取得LINE帳號 監控被害人

此外，該集團謊稱協助整合債務，可直接跟所有債權人對話，要求被害人在該集團平板電腦上登入自己的LINE帳號，趁此同步掌握被害人與外界的通訊內容、親友資料與求救訊息，全面監控其行蹤與聯繫管道，行徑非常惡劣。

欠一二○萬 騙簽五八○萬本票

去年八月間，一名許姓男子積欠一二○萬元，因此遭誘騙簽立五八○ 萬元本票；另名王姓女子積欠三十萬元，也被騙簽立二四○萬元本票。警方從查扣的平板電腦內資料，初步清查至少有近卅名被害人。

近30人受害 西堂分子4男到案

警方蒐證後，今年三月十二日在台北市、新北市等地，先後逮捕林男等四人到案，查扣開山刀、西瓜刀、球棒、辣椒槍、平板電腦及本票借據資料等大批贓證物，還發現該組織在新北市土城區的據點，以零嘴、娃娃車等，供奉十多尊泰國民間信仰的嬰靈「古曼童」，以及設置風水魚缸，祈求帶來好運與偏財。

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