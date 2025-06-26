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    貨車撞進等紅燈車陣4傷 駕駛無照還搜出喪屍煙彈

    蔡男駕駛貨車撞進車陣，現場一片狼藉。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男駕駛貨車撞進車陣，現場一片狼藉。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/26 05:30

    一人重創 急救搶回命

    〔記者徐聖倫／新北報導〕又見無照及疑為「喪屍駕駛」衝撞停等紅燈車陣的重大交通事故！該名卅四歲蔡姓男子，前天傍晚駕駛小貨車行經新北市板橋街頭，暴衝撞向停等紅燈的多輛汽、機車，造成四人受傷，其中四十五歲葉姓男騎士頭部重創昏迷，經送醫急救搶回一命，現仍在加護病房觀察。警方查出，蔡男持有二級毒品依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，不排除毒駕，警方已採尿送驗。

    警方調查，蔡男是在前天下午六時許，開車行經板橋區成都街、重慶路口，見前方路口已轉為紅燈卻未減速，反而直接撞進車陣中，一共撞翻三輛機車，再撞上汽車後才停下。消防救護人員及警方獲報趕抵，立即將傷者送醫，葉姓男騎士的頭部重傷、全身多處骨折，送醫後保住性命，另三人也分別有骨折、擦挫傷等傷勢。

    警方查扣蔡男持有的電子煙彈，測試確認是含依托咪酯的喪屍煙彈，還查出蔡男的駕照五年前就已吊銷。警方詢問時，蔡辯稱，他習慣抽電子煙，不知道從網路買來煙彈是喪屍煙彈。警詢後依毒品、過失傷害、公共危險等罪嫌將蔡男移送法辦；無照駕車部分，另依違反道路交通管理處罰條例開罰。

    6口經濟支柱 闖禍

    據了解，蔡男擔任家電行的送貨司機，與妻子育有四子，全家靠他的薪水過活，幾乎全年無休，未料不但無照駕車、持有喪屍毒品，還衝撞汽機車造成多人受傷，後續刑事、民事恐是他必須面對的大問題。

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