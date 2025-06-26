歐悅集團林冠宏 地面師影武者

汽車旅館「歐悅集團」執行長 勾結詐團、扮「地面師」狠剝二次皮逾3億元，首謀共犯8人遭彰檢起訴，求重刑。（資料照）

2025/06/26 05:30

二次剝皮被害人 詐得3億7 首謀求刑10年

〔記者顏宏駿／彰化報導〕經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」，公司執行長林冠宏涉嫌勾結假檢警集團詐騙財物，並再勾結地政士、貸款專員，以「地面師」詐欺手法誘被害人拿出房地產擔保，貸出的鉅款也全數被詐團取走；彰化地檢署偵查後，起訴林男等八人，向法院求處林冠宏等成員十年到一年八月不等徒刑，並聲請沒收犯罪所得二億三四〇八萬元。

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歐悅執行長勾結假檢警詐團、檢聲請沒收2億3千萬元

今年二月間，傳出「歐悅集團」執行長林冠宏夥同詐騙集團對被害人詐騙，騙走現金仍不知足，又騙被害人將房地產都拿去抵押貸款，再交給詐團，許多被害人都是六十歲以上的中高齡人士，退休金或身家全被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，有人因此抑鬱而終。

身家全沒了 有人抑鬱而終

檢方追查發現，林冠宏與蔡姓秘書共推吳男、李男等三人擔任「貸款專員」角色，謀議由路姓、邱姓等三名地政士出面，利用被害人遭「假檢警」、「假投資」等手法詐騙財物，心智脆弱下，再假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，結合詐騙集團再把高額貸款騙光，全台至少有十二人被騙走三億七千多萬元，林冠宏從中獲取二億二千餘萬元不法所得。

檢方查出林冠宏為被害人設定的不動產抵押共十七件，為免被害人損害擴大，今年三月向法院聲請查扣設定抵押的不動產十一筆、以及對被害人的一億二三四八萬元債權。彰檢將林男等八人依組織犯罪、加重詐欺取財等罪起訴後，依犯行情況分別求刑及聲請沒收二億三四〇八萬元，但另有一億三五九二萬元詐款已無法追回。

該案由彰檢檢察官楊聰輝指揮偵辦，偵查期間將林冠宏及蔡姓秘書聲押禁見獲准；另高檢署建置的全國性打詐預警機制整合分析全國各地檢署匯報情資後，發覺各縣市多件「地面師」詐騙案件均指向同一「幕後金主」林冠宏，經高檢署檢察長召集各地檢署研議，統一事權均交由彰化地檢署負責偵辦，並協調各機關調查。

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