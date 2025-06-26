自由日日shoot》司院不避嫌 七法起訴後還連３年合辦活動

司法院不避嫌，在七法公司被起訴後，接下去的三年仍合辦法遵科技大賽，引發法界議論。（資料照）

2025/06/26 05:30

〔記者林慶川／台北報導〕七法公司自二○一九年起舉辦首屆「法律X法遵科技黑客松」，主打鼓勵參賽者以資訊科技應用於法律資料處理，來解決法律產業過去耗時費工的作業流程，司法院長期是合辦單位，諷刺的是，七法卻將「資訊科技」運用在剽竊對手的資料庫，兩名創辦人在二○二二年八月間被檢方依違反著作權法起訴，起訴後案件已繫屬在司法院下轄的新北地院，但司法院仍然不避嫌，接下去的三年仍與七法合辦法遵科技大賽，引發法界議論。

黑客松的英文是Hackathon，是由Hack（程式設計）及Marathon（馬拉松）二字組成，意思是「程式設計馬拉松」，七法的構想是，以科技應用於處理法律資料及事務，為法律工作流程帶來更多解決方案，「讓法律更有效率」，至今已有上千名業者及學生參賽。

請繼續往下閱讀...

至今上千業者及學生參賽

而去年舉辦的第六屆「法律X法遵科技黑客松」，司法院在該屆特別設置「創新應用獎」及「法治教育獎」，並由司法院資訊處長何君豪與法官黃宣撫擔任評審，何君豪還上台頒奬給優勝者。

有法界人士認為，七法公司是以科技方式（爬蟲程式）來剽竊法源公司的法律資料庫，檢方在二○二一年八月四日搜索七法公司，此一事件已見諸報章媒體，二○二二年八月，七法公司兩名創辦人已被起訴，司法院還是不避嫌，同年九月，仍與七法合辦第四屆競賽，緊接著二○二三的第五屆，及二○二四年第六屆，仍與七法合作辦黑客松大賽，不僅作法不妥，也有損機關形象。

法界：作法不妥 觀感不佳

此外，法界人士也分析，七法絕大多數客戶是金融機構，甚至是大型金控，因七法資料庫中有不少資料來自法源的資料庫，若日後七法公司不幸敗訴定讞，七法的這些客戶在此段訟訴期間，假設有使用到這些侵權的資料，法源有權對七法的客戶主張涉及不當得利，金融機關法遵部門勢必要評估未來的法律風險，若因此引發退訂的骨牌效應，對七法來說，無異是雪上加霜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法