自由日日shoot》IＣ設計工程師 30歲斜槓律師／跨界奇才侵權「知法犯法」

七法公司（Lawsnote）創辦人暨執行長郭榮彥原是IC設計產業專利工程師，卅歲才跨行改當律師，後打造出號稱法學版Google的Lawsnote，堪稱「跨界奇才」。（資料照）

2025/06/26 05:30

〔記者林慶川／台北報導〕七法公司（Lawsnote）創辦人暨執行長郭榮彥此次涉侵權被判重刑及上億元天價賠償金，引發法界大震撼，二○一六年才成立的Lawsnote，是新創的法條與判決書搜尋引擎，與法源是國內法學資料庫系統的兩大龍頭，而郭原是IC設計產業專利工程師，卅歲才跨行改當律師，後打造出號稱法學版Google的Lawsnote，堪稱「跨界奇才」，法界人士認為，郭具工程師專業，卻以數位專長剽竊競爭對手的資料庫營利，加上他有律師資格，明顯「知法犯法」，法院有可能因此才下重手。

法院下手重判

郭榮彥過去接受媒體採訪時曾透露，是以「六法+演算法」將新創公司取名為「七法」，而當初只是單純為了解決法律人最常碰到的判決書轉檔後，格式會亂掉的惱人問題，才自己動手寫程式改善，之後意外跨入法律搜尋服務業。

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七法不到十年，利用演算法及大數據，迅速開拓市場，市占率成長相當快，目前已至少有五百家以上的企業客戶，而其法遵管理系統相當優異，獲得國內多家金控公司採用。

侵權高達50多萬筆

據了解，檢方當初起訴只有侵權一千多筆，不過，法源在法院審理時，要求勘驗查扣的雲端資料，經重新計算後，法院改認定侵權高達五十多萬筆，案情急轉之下，而據指出，七法在法庭上仍堅持主張，法源法律網與主管機關發布的內容相較，法源法律網的法規沿革，僅有國字及阿拉伯數字的轉換，修正相關日期、標示及修正相關符號，不應受著作權法保護。

據了解，法官審理後發現，國內各項法規法條及相關沿革其實相當雜亂，都必須以人工方式校正，絕對不是改改數字及符號那麼簡單，人工校正成本確實相當高，經法源提供相關人工成本計算後，侵權金額逾一億元。

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