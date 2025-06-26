自由日日shoot》法學版Google剽竊法源 七法創辦人判刑4年賠1億

新北地院日前依違反著作權法，判處七法公司共同創辦人郭榮彥與謝復雅分別四年、二年有期徒刑，且二人與七法公司應連帶給付一億零五四五萬餘元。（資料照）

2025/06/26 05:30

七法用程式抓法源資料庫

〔記者林慶川／台北報導〕國內老牌法學資料庫業者法源資訊公司，指控有「法學版Google」之稱的七法公司（Lawsnote）透過爬蟲程式，抓取法源資料庫中的五十多萬筆法規沿革及附件，存入「Lawsnote七法 - 法學資料庫」後供檢索查詢方式營利，新北地院日前依違反著作權法，判處七法公司共同創辦人郭榮彥與謝復雅分別四年、二年有期徒刑，且二人與七法公司應連帶給付一億零五四五萬餘元，判刑之重、賠償金額之高，在國內外均相當罕見。

郭榮彥判4年 謝復雅2年

法源公司成立於一九九一年，透過建置「法學資料庫」方式建立「法源法學資料查詢系統」，不少司法機關與民間企業與法源合作，至於七法公司（Lawsnote）」則是創立於二○一六年，提供線上法學搜尋服務，很多國內金融機構是七法的客戶。

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全案起於，法源認為七法的資料庫內容，很多直接複製法源的法學資料庫內容，已侵害法源的「編輯著作權」，因此提告，新北地檢署於二○二一年間搜索七法公司，在其雲端空間，查扣到相關電子檔，不過，郭、謝兩人認為，這些資料只是單純做一些國字及阿拉伯數字上的轉換及符號上的編輯，不受著作權法保障，檢方則認為，七法透過爬蟲程式，以自動化方式在法源法律網執行查詢、下載內容，此外，也將法源法律網的內容重製在硬碟等載體中，客戶透過付費及免費方式使用，此舉，已涉犯著作權法中的「意圖銷售而擅自以重製方式侵害他人著作財產權」及刑法「無故取得他人電腦電磁紀錄」，因此在二○二二年八月間將二人起訴。

新北地院經過三年多來的審理後認為，七法以此方式剽竊他人著作權，且作為營利之用，惡性重大，除重判外，針對法源求償的「一億零五百四十五萬一千六百四十四元」的金額一毛未減，全數判賠。

法源公司昨對此判決結果，僅指尊重法院判決，至截稿前未取得七法公司回應。

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