警察勳獎章加發退休金 今年就適用

激勵警察人員士氣，內政部日前預告修正警察勳章獎章加發退休金標準，其中獎章加發退休金，全部提高1.5倍。（資料照）

2025/06/26 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為激勵警察人員士氣，內政部日前預告修正警察勳章、獎章加發退休金標準草案，其中獎章加發退休金，全部提高一．五倍，中山勳章從八萬元提高至廿萬元，執法有貢獻的一等獎章，更從一萬二五○○元提高為五萬元，增加三倍之多，修正案溯自今年一月一日施行。

激勵士氣 最高增加3倍

修正內容還包括，中正勳章從七萬元提高到十七萬五千元；卿雲勳章及景星勳章部分，一等勳章從五萬元提高為十二萬五千元，二與三等從四萬五千元提高為十一萬二五○○元，四與五等從四萬元提高為十萬元，六到九等從三萬元提高為七萬五千元。

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辦理警政、破獲影響治安甚鉅的重大犯罪或搶救重大災害等，對維護社會安全以及人民生命財產著有貢獻者，所獲頒一等獎章從一萬二五○○元調升至五萬元，二等從九六○○元調升至三萬七五○○元，三等從六三○○元調升至兩萬五千元。

此外，在職滿十年以上成績優良，其性質屬服務年資核頒，旨在表彰服務成績優良之久任人員，此一等獎章為二萬五二○○元、二等一萬九二○○元、三等一萬二六○○元，四等一萬元，均調升一倍；獲有軍職勳獎章，未在軍事機關支領獎金者，比照軍職人員標準支給。

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