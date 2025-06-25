竹聯詐團涉吸收律師 157億最大假出金案約談2律師

台北地檢署偵辦史上最大的假投資出金集團案，今年4月起訴80人，並對首腦歐俞彤求刑25年。（取自Instagram）

2025/06/25 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕女子歐俞彤與竹聯幫弘仁會要角男友吳漢威，涉成立史上最大的假投資出金集團案，與架設二二三○個假投資網站的境外機房合作，招攬投資時以出金讓被害人誤以為獲利的手法，向五○八○位被害人詐取一五七億元，台北地檢署今年四月依詐欺等罪起訴歐俞彤等八十人，經持續追查發現，疑有律師涉洩密給詐團，昨兵分十二路發動搜索，約談陳姓及徐姓律師、詐團施姓幹部及會計等十二人到案，其中徐姓律師請回。

檢警追查，吳漢威與歐俞彤成立「美樂公司」，由歐女擔任負責人，實則美樂是大型假出金集團，當境外電信詐欺機房利用臉書或IG等投放廣告，有被害人上鉤後，吳男等人會再匯款數千至數十萬元不等進入被害人帳戶，讓他們以為獲利，進而投入更多資金。

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檢方統計，該集團自去年五月至今年一月，出金匯款近兩萬筆，金額達十四億兩千多萬元，五千多名被害人中，有三百多人被詐超過一千萬元；北檢指揮新北市刑警大隊發動四波行動，查扣現金一三二四萬餘元及黃金四六○公克等，今年四月依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴八十人，其中吳男等十五人在逃，已發布通緝。

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