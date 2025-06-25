購真鈔紋路紙 5製程印偽鈔

「偽鈔教主」呂宜哲製作千元台幣偽鈔流入市面，其中共有9組 序號。 （記者劉慶侯翻攝）

2025/06/25 05:30

警方︰有9組固定序號 看、摸、轉辨真偽

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊追查，「偽鈔教主」呂宜哲涉嫌製作偽鈔已有多年，偽造的千元新台幣有九組固定序號，應早已流入毒品、虛擬貨幣、黑市等不法集團多年。警方認為，「被害者」不甘受騙，或許已將偽鈔以「黑吃黑」方式「轉出」，恐已流入市面，提供民眾「看、摸、轉」三招，建議多注意辨認。

警方說，呂嫌偽鈔用紙是向紙廠特別要求訂作，材質摸起來有真鈔的紋路，加上印製防偽線的熱融技術和浮水印功力，五道手續層層加工下，偽鈔成品不仔細查看，難辨真偽。

請繼續往下閱讀...

警方掌握呂嫌製作的千元偽鈔的序號分別有：RZ239907GM；PY288965HL；PW498068FL；TZ169260GQ；FL486439XJ；QW015231ET；QW672165AK；NX706635HK；TV208156DQ。

警方鑑識專家指出，民眾要掌握鈔券防偽三口訣要領，即「看、摸、轉」識別真鈔上的透光浮水印，凹版印刷痕、還有防偽變色油墨的光澤，就能區分出鈔券真偽。

專家表示，「看」就是迎光透視檢視水印、隱藏字。「摸」是主要圖紋均以凹版印刷，觸摸時有凸出紙面的感覺。「轉」則為「變色油墨」由金色變綠色；「變色窗式安全線」紫色變綠色；「光影變化箔膜」圖案呈現漸次閃動不同顏色的變化。

警方表示，呂嫌製作的偽鈔，在較寬的防偽線偽造技術上，雖在光線照射下仍能有螢光折射反應，但整體仍是較為粗糙，仔細觀察仍可識別。

警方表示，民眾如果有收受千元新台幣時，應先多加以觀察，如若收受到偽鈔時儘速向警察機關報案，切勿使用、收集，避免觸法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法