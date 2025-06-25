偽鈔教主呂宜哲是慣犯 人生多在「製鈔」

警方前往呂嫌北市租住處，查獲一大袋散裝的偽造千元新台幣，和毒品等贓證物。 （記者劉慶侯翻攝）

2025/06/25 05:30

從35年前鴻源吸金案開始 一路犯罪

〔記者劉慶侯／台北報導〕四海幫海賢堂大哥、又有「偽鈔教主」之稱的呂宜哲，涉嫌偽造新台幣千元鈔票一萬二七五六張被捕；呂宜哲是製造偽鈔慣犯，二○○六年被逮時，面對台北市刑警大隊詢問，有關他製作偽鈔的「材料和混比」時，曾泠不防地脫口說出：「材料講出來還混什麼？」就已顯示他預留老底，沒有悔悟，時隔十九年，果然還是走著老路。

材料講出來還混什麼？ 預留老底

呂宜哲約在三十五年前就讀五專時，曾在四海幫核心分子組織的鴻源集團旗下打工，當時以吸金為主的鴻源集團，尚未引爆國內重大經濟風暴，各個出手闊綽。呂在耳濡目染下，自然也被吸納。

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呂嫌退伍後工作不順，鴻源已潰散，愛打賭博電玩的他，在入不敷出下，本著自己是電子工具科系畢業的技能，開始鑽研偽鈔製作，再與昔日兄弟掛勾。二○○四年與二○○六年就分別被刑事局和北市刑大緝獲。與鴻源集團差別的是，對方是「吸金」，他是作「偽金」。

自傲︰比較聰明 不認為犯罪

據當年逮捕他的北市刑大偵一隊回憶，當時長相一副斯文樣的呂宜哲，講起製作偽鈔的手法，總是一派氣定神閒，不認為是犯罪，對於警方的「暗酸」還自傲地說：「我比較聰明吧！」

呂嫌認為舊式新台幣千元鈔容易偽造。但當新款千元鈔出現後，因右側有一條寬約○．三四公分的銀色防偽寬版線條，偽造技術上很難突破，所以國內未有偽鈔集團能夠完美製出。

呂嫌稱︰舊式千元鈔容易偽造

當時，不知呂嫌是否要讓警方卸下戒心，向警方提供自己的「良心建議」，認為民眾收受千元大鈔時，只要看到是新版的，便可放心收下，保證萬無一失。

偽鈔會到超商、賣場、檳榔攤先試用

此次，他則向警方承認，自己有些防偽技術仍未突破，所以他每製作出一批偽鈔後，都會到超商、賣場或檳榔攤進行「試用」，再加上持用時和店家亂扯聊天，分散注意力，才會成功。

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「偽鈔教主」呂宜哲製作千元台幣偽鈔流入市面，其中共有9組 序號。 （記者劉慶侯翻攝） 呂宜哲2006年曾因製作 偽鈔被北市刑大逮獲。 （記者劉慶侯翻攝）

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