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    首頁　>　社會

    噴襲李正皓 影武者找黑幫出手 有組織預謀犯案 檢警再逮3人

    政論節目主持人李正皓在三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，警方逮捕吳男擴大追查，是有組織的預謀性犯案，檢警昨天再逮李姓天道盟份子等3人。（資料照）

    政論節目主持人李正皓在三立電視台外遭噴辣椒水攻擊，警方逮捕吳男擴大追查，是有組織的預謀性犯案，檢警昨天再逮李姓天道盟份子等3人。（資料照）

    2025/06/25 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕政論節目主持人李正皓十九日晚間在台北市內湖區三立電視台外，遭二十一歲吳姓男子噴辣椒水攻擊，警方逮捕吳男擴大追查發現，全案非個人行為，而是有組織的預謀性犯案，且疑為影武者透過黑幫教訓或警告李正皓；檢警昨天再逮李姓天道盟份子等三人，查出「四人小組」事先勘查和密商後，才展開行動。

    警方追查，四人先在十八日出動一輛賓士轎車和兩輛機車，繞行勘查電視台周遭，尤其吳男最仔細，數度下車觀察環境，之後他們到南京東路六段，四人在賓士車上「開會」，敲定行動細節後，分頭離去。

    警方除根據監視器畫面確認四人犯案，查出賓士車也登記在動手的吳男名下，不排除主謀深知警方會查到吳的頭上，加上噴辣椒水非重罪，安排由吳擔下罪責即可。

    警方昨持拘票逮捕卅四歲李男、陳男及另一名吳男，除了動手的吳男落網時堅稱是因行車糾紛犯案外，李瞎扯是到內湖運動，另兩人說是去附近賣場購物，均否認涉案。檢警依組織犯罪、傷害及妨害自由等罪持續偵辦中。

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