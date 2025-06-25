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    四海大哥偽鈔教主落網 搜出千萬假鈔 虛幣犯罪交易等流出恐10餘億

    北市刑大破獲「槍、毒、偽鈔」三合一的犯罪集團，查扣偽鈔和槍械毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大破獲「槍、毒、偽鈔」三合一的犯罪集團，查扣偽鈔和槍械毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局刑警大隊破獲「槍、毒、偽鈔」三合一犯罪集團，逮獲具有四海幫海賢堂大哥身分、又被稱為「偽鈔教主」的呂宜哲等九人，搜出偽造新台幣千元鈔票一萬二七五六張及改造玩具槍、海洛因、依托咪酯等大量毒品，呂嫌供稱原料都是向蝦皮、露天平台購得，他再加以調配，警詢後依妨害國幣懲治條例、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，正追查偽造貨幣流向。

    破槍、毒、偽鈔三合一犯罪集團

    警方調查，五十五歲呂嫌製作千元偽鈔的經驗已廿多年，此批查獲偽鈔，上面標示為一一一年製造。警方說，近年大宗偽鈔出現主要針對地下虛擬貨幣和毒品等大額交易，進行所謂「黑吃黑」，以訛詐對方。

    警方根據呂嫌多年來持續製鈔，以及交易手法，研判被「黑吃黑」的被害人也不敢報案，懷疑高達十數億元的千元偽鈔已流入市面。由於國內近年極少出現偽造千元鈔情事，央行人員對此案也極為重視。

    黑吃黑 交易地下虛幣、毒品等

    警方表示，呂嫌自退伍後便籌組偽鈔集團，當時曾以一換五、一換十二比例兌換真鈔，還提出「不滿意可重換」藉以吸引買家，因他製作的舊版千元鈔幾可亂真，被偽鈔界稱為「偽鈔教主」。

    警方指出，呂嫌選用特殊訂製紙張，才開始印防偽線，進行防偽線燙金，隨後以電腦印製版面，再利用浮印塑膠模板偽造浮水印，製作過程繁複且精細。不過，呂嫌在寬版防偽線上一直未能突破，稍加識別即可發現真偽。

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