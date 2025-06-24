未禮讓行人罰6千 法官︰視線被擋免罰

劉姓駕駛行經行人穿越道未禮讓行人被檢舉開罰6千元，台中高等行政法院勘驗影片，認為行人被路邊停車擋到，難以察覺反應，判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

2025/06/24 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕劉姓男子去年九月駕駛自小客車行經台中市西屯區中工三路與福安六街口時，被民眾檢舉有未禮讓行人先行通過的違規行為，遭開罰六千元，劉姓民眾不服提起行政訴訟，法官勘驗影片發現當時行人站在行人穿越道邊緣，且被停放路邊汽車擋到，難以期待劉男能在瞬間煞停以禮讓行人通行，判決原處分有違誤撤銷。

判決指出，劉姓駕駛去年九月十六日下午一點多，駕駛自小客車行經台中市西屯區中工三路與福安六街口時，被民眾檢舉有未禮讓行人通過的違規，員警查證後認為屬實，逕行舉發開罰六千元，並應參加道路交通安全講習。

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劉男不服提起行政訴訟，主張當發現枕木紋行人穿越道上有行人時，已來不及煞車、停讓，要求原處分撤銷。

台中高等行政法院法官，當庭勘驗影像，發現劉男當時駕車沿中工三路前進，當時有多輛車停在路邊，並可看到一名行人站在道路邊緣的小客車前方，劉男並未減速、停讓行人。

法官認為，從影像中可發現，行人雖站立在枕木紋行人穿越道上方，不過其位置是在違規停放道路邊緣車輛的前方，駕駛的視線被車輛遮擋，須待行駛至緊鄰枕木紋行人穿越道時才可發現行人，就算車輛速度不快，也無法立刻煞停、禮讓行人，因此難以認定劉男有何故意或過失，判決罰單撤銷，可上訴。

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