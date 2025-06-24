包二奶又被詐4800萬 向離婚妻討千萬駁回

吳男離婚後又向前妻提告要求分配剩餘財產一千萬，新竹地院認為離婚時已協議互相拋棄剩餘財產分配請求，全案駁回。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚卅五年的新竹縣竹北市吳姓男子，曾有私生女被妻子包容領養，沒想到外派中國再與二奶生下子女，返台後又誤信外匯黃金買賣投資遭詐四千八百萬，離婚後又向前妻提告要求分配剩餘財產一千萬，新竹地院認為離婚時已協議互相拋棄剩餘財產分配請求，駁回吳男之訴。

法官調查，二○二二年詐團陸續向吳男以假投資真詐財方式，騙吳男多次轉帳及面交鉅額款項。吳男為投資國際外匯市場的黃金，投入四千八百萬元，豈料後續無法領回獲利，才發現遭詐騙。

請繼續往下閱讀...

事發後妻子林女與他協議離婚，他因畢生辛苦積蓄遭詐騙而身無分文，想起婚後未約定夫妻財產制，遂提告請求夫妻剩餘財產分配，要求妻子給他一千萬元。林女說吳男婚後即發展婚外情並有私生女，她十年前寬容認領該女孩後，先生又因工作外派至中國，竟又與二奶發展婚外情，並再度私下育有子、女，長年棄妻兒不顧。

林女說，當時離婚協議書已載明「雙方其餘所有之財產各自歸屬，如對外有所債務，應各自負責清理與他方無涉，並放棄所有一切金錢請求權利。」前夫早已拋棄剩餘財產分配請求權，如今因遭詐鉅款才無端興訟。

法官認為，夫妻於離婚時，已協議互相拋棄剩餘財產分配請求，因此吳男請妻子應給付餘財產分配並無理由，全案駁回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法