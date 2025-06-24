三興閣3千戲偶燒毀 損失逾千萬

三興閣掌中劇團成立56年，經常在各地廟宇表演。 （擷自三興閣掌中劇團臉書）

2025/06/24 05:30

布袋戲第二代團長紅著眼眶︰那都是我們的命根 真的好心痛

〔記者許國楨／台中報導〕台中逢甲商圈前晚發生一起火警，為當地成立逾半世紀的「三興閣布袋戲團」帶來沉痛災情，由於現場是劇團存放戲偶與道具的鐵皮倉庫，火勢迅猛，短短數十分鐘內燒毀約三千尊戲偶，道具與設備也幾乎付之一炬，初估損失超過千萬元。

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據了解，劇團第二代團長何宗明與乾兒子當時正待在屋內，突然聽見屋外傳來劈啪聲響，接著濃煙迅速竄入室內，隨後停電，何宗明第一時間衝出查看，發現倉庫陷入火海，一度想衝進屋內搶救戲偶，但火勢過於猛烈只能作罷，所幸兩人及時逃出。

三興閣布袋戲團創立於一九六九年，由何家一手打造，現已傳承至第三代，何岳興接下團長重任，持續奔走全台各地廟會演出，傳承傳統掌中戲文化，第二代團長何宗明除了接棒父親衣缽，亦擔任台灣戲劇協進會常務理事，長年致力於布袋戲的保存與推廣。

不幸的是，這場突如其來的大火，燒毀了劇團數十年來精心收藏與演出的心血，倉庫內的戲偶多為老師傅手工雕製，部分已有五、六十年歷史，一尊偶加上戲服價值至少四至五千元，然而如今幾乎全數焦黑難辨，用於表演的音響喇叭燒毀，劇團專用發財車也在火海中化為灰燼。

演出延期取消 重建遙遙無期

「火勢之凶猛讓人措手不及」，何宗明說，「那都是我們的命根子，真的好心痛，卻又一點辦法都沒有！」他紅著眼眶說，不僅物資損失慘重，後續演出行程也被迫延期甚至取消，重建時間遙遙無期。

而這起火警發生在前晚，倉庫地點就在逢甲商圈旁邊，消防局獲報派遣人車趕抵時，發現建物為一層鐵皮構造建物，裡面堆滿布袋戲偶、搭戲台的木材、製造效果的鞭炮等表演道具，火勢延燒猛烈，經滅火確認無人員傷亡，但波及兩輛轎車及一輛貨車，不排除係電線走火釀禍，但確實起火原因由火調人員調查中。

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台中逢甲商圈前晚火警，「三興閣布袋戲團」倉庫約 3000尊戲偶，道具與設備付之一炬。 （民眾提供）

何宗明說「那 都是我們的命根 子，好心痛！」 （民眾提供）

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