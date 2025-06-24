少年車手騙53萬 父須連帶賠償

十七歲蔡姓少年涉當詐團車手騙走吳姓老婦五十三萬四千元，台南地院判蔡姓少年的父親與兒子要連帶負賠償責任。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓老婦人於二○二四年八月被詐騙集團假公務員及假警察騙走五十三萬四千元積蓄，錢交給當時年僅十七歲的蔡姓車手。吳婦不甘被騙、對蔡姓少年及其父親提告求償，台南地院審認蔡父對未成年兒子有監護責任、判少年與其父親須連帶賠償吳婦五十三萬四千元，還可上訴。

吳婦提告主張，二○二四年八月初，當時十七歲蔡姓少年加入不詳詐騙集團負責取款。詐團成員於同年八月二日起，假冒戶政、警察等公務員聯繫她，佯稱她涉刑案、須配合調查名下銀行帳戶，使她陷於錯誤、依約赴金融機構提領卅二萬六千元，同年八月十五日將領出的現金及名下三張金融卡交給蔡姓少年，之後金融卡又被詐團領走廿萬八千元。

請繼續往下閱讀...

蔡姓少年依詐團成員指示、將得手贓款放到不詳的計程車內，前後共讓吳婦損失五十三萬四千元。吳婦為此對蔡姓少年及其父親請求連帶賠償所有損失。

警方事後在高雄逮獲蔡姓少年、將他移送高雄少年及家事法院審理。蔡父出庭時辯稱，因母親罹癌，需龐大醫藥費，願以十萬元分期賠償吳婦。

法官認為，蔡姓少年擔任詐騙集團車手，要對受害人負起侵權損害賠償責任，蔡犯案時僅十七歲，蔡父是監護人，對兒子負有保護與教養的權利義務，蔡父應負起連帶賠償責任，判父子兩人須賠償吳婦五十三萬四千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法