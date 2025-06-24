地面師一條龍 婦捧6公斤黃金給車手

法官依詐欺犯罪危害防制條例將毛男判刑四年、吳男三年四月。（資料照）

2025/06/24 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市傳出一起罕見詐騙案，詐團從行騙、仲介不動產抵押到收款採一條龍模式，以假投資騙邱姓貴婦入甕後，騙她將竹北房產拿去抵押兩千萬，再將現金換成六公斤黃金面交車手，「房財兩失」的邱女總計被騙走超過一千七百萬元。

房財兩失 損失逾一千七百萬

法官調查，去年六月詐團在網路散布假投資股票廣告訊息，新竹縣邱女瀏覽後加入群組，詐團在群組內佯稱投資保證獲利，且可貸款投資。

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詐團成員佯稱投資公司理財規劃師與邱女加為好友，騙稱用房屋貸款可以投資。去年九月四日邱女在新竹縣竹北市超商門市內，以坐落竹北市的房地產，向詐團成員毛男所聯繫的代書抵押借款兩千萬元，事後邱女匯款一二○萬元介紹費至毛男帳戶。

此時，詐欺集團成員又以款項鉅大，不宜只取現金為由，要求邱女買黃金以代交付，在竹北市光明六路口停車場內，當面將市價一六二二萬元的黃金六‧二公斤及現金一六○萬元，雙手捧給詐團車手吳男。

法官審酌被告吳、毛二人不思以正當途徑賺取錢財，竟為貪圖不法利益參與詐欺集團，毛男負責仲介貸款以供詐團實施詐術，吳男擔任車手依指示持偽造收據，與其他詐團成員共同詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，實有不該。

兩男判刑四年、三年四月

且二人的分工行為使詐團得以行騙，侵害無辜被害人財產權益，嚴重破壞社會秩序，詐得邱女財物超過一千七百萬元，金額甚高，造成被害人重大損害，最後依詐欺犯罪危害防制條例將毛男判刑四年、吳男三年四月。

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