租290個蝦皮帳號 助中傾銷仿品來台

警方查扣中國仿冒劣質品。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/24 05:30

在桃園等５地租倉儲囤貨 一年半營業額逾3億 還把錢洗回中國

〔記者陸運鋒／台北報導〕以女子張凱婷為首的不法集團，涉嫌以空殼公司租下蝦皮購物帳號，再上架販售中國的劣質仿冒品，甚至將仿冒品引進國內囤放倉儲，並將所得款項洗至中國，刑事警察局循線逮張女等十名嫌犯，查扣二九○個蝦皮帳號、近百萬元現金及上百件仿冒商品，詢後依違反洗錢防制法及商標法等罪嫌送辦。

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刑事局逮10名嫌犯

警方表示，以往類似案件，嫌犯都是租蝦皮帳號後，再將仿冒品上架販售，但此集團不同之處，是張女先在桃園租倉儲，引進中國仿冒劣質品囤放，讓中國商家以低價劣質違禁商品傾銷台灣。

警方接獲檢舉，有人大量販賣中國仿冒品，清查相關蝦皮帳號後，追出張女設立馬林、凰圖及光愛宇宙企業社等公司，以每月可分得一至二％與服務費兩千元向不特定賣家簽約，租下其擁有的蝦皮購物平台帳號，再交由中國合作商胡姓男子等人經營。

張女等人為避免公司獲利龐大遭調查，另成立豐鎰生技有限公司負責攬客，並由聲量國際有限公司收取獲利款項，藉此分攤金流躲避查緝，該集團去年一月起總營業額逾三億元，不法獲利逾六百萬元。

還要求員工簽保密協議

此外，該集團還利用親友間相互推銷，取代網路推廣方式，且要求與員工簽立保密協議，最後並以外匯或地下匯兌方式，將不法所得洗至中國，初估至少上億元。

警方本月十二日持搜索票、拘票兵分十八路，前往雙北、桃園、台中及高雄等五處公司及十三處所及倉儲搜索，拘提張女、共犯斯琴及胡鈺蘭等十名嫌犯，扣得蝦皮帳號二九○個、現金九十三萬餘元、仿冒CHANEL、VERSACE、LV、NIKE、三麗鷗、蠟筆小新等床包、枕頭套、玩具等共一二三件證物。

警詢後將張女等十嫌依洗錢防制法及商標法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令張女廿萬元交保，而斯、胡二人負責向胡男接觸，分別以卅萬及五十萬元交保，其餘七名共犯則十萬至卅萬元交保。

警方將主嫌張女等10人移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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