沒買錶卻帶走電池保固卡／法官︰要搭配錶才有價值 判無罪

台北地院近日審結，認定該保固卡須搭配手錶方能使用，但雙方並無進行手錶交易，無實質受損害之虞，判處靜男無罪。（記者吳昇儒攝）

2025/06/23 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕靜姓男子向李姓錶商買錶，雙方談定以一三○○元成交，不過，靜男事後反悔不買了，卻將店家的電池保固卡帶走，錶商憤而報警。檢察官認為，顧客未購物卻帶走保固卡，有侵占犯意，因此將他起訴。台北地院近日審結，認定保固卡須搭配手錶才能使用，但兩人並未進行手錶交易，無實質受損害之虞，判靜男無罪。

檢警調查，靜男去年八月八日晚間十時許，與李姓錶商談好購買手錶，商家因此開出電池保固卡給對方，結果靜男突然反悔不購買，只好請他返還保固卡，結果他卻將卡片帶走。店家報警處理後，警方也在其口袋中起出卡片。檢察官偵訊後，認為靜男涉犯侵占罪，依法將他起訴。

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靜男則向法官表示，自己沒有要買手錶，是對方極力推銷；其辯護人也稱本案並非買賣糾紛，當事人也沒有不法所有犯意，案件中所稱的保固卡，只是李男寫有電池保固半年、店家電話號碼、地址，僅證明電池有保固，此外別無商品名稱、交易日期等資訊，因為該保固卡不具價值，侵害法益輕微，無實質違法性。

法官調閱相關資料後認為，警方確實有在被告身上搜出保固卡，顧客無履約意思確實不該將附隨於手錶商品的保固卡置於自己實力掌控下，確實已構成刑法侵占要件。

但因該保固卡上方僅寫有店家資訊及電池保固訊息，主要是給有購買手錶的顧客進行電池保固，若沒有購買手錶持該保固卡，理應失去經濟效用；故檢察官認定該保固卡價值八十元，並非正確，就算事後被告持卡主張店家須保固，店家也可拒絕，無實質受損害情形。

法官認為，被告侵占的保固卡經濟價值不高，侵害法益輕微，雖表面上是「保固卡」，但實際上不具普遍性的經濟效用，該案欠缺實質可罰違法性，因此判無罪。

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