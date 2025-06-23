車手賺千元 慘付115萬換免關

宜縣陳姓男子擔任詐騙集團提款車手，獲取一千元酬勞，為免於牢獄之災，慘付一百一十五萬元。圖為詐騙贓款示意畫面。（資料照，圖由警方提供）

2025/06/23 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣二十九歲陳姓男子擔任詐騙集團提款車手，經手五十五萬元贓款，只獲取一千元酬勞，落網後為了免於牢獄之災，賠償四名被害人五十五萬元損失，另付六十萬元緩起訴處分金，合計一百一十五萬元，相較於一千元酬勞，付出一一五○倍的慘痛代價。

判決指出，二○二三年十二月，陳姓男子以拍照傳送存摺封面方式，提供名下三個銀行帳戶給詐騙集團使用，詐團再以親友借款手法，誘騙古姓婦人、林姓婦人、林姓與涂姓男子，匯入八萬到二十二萬元不等金額到這三個帳戶，匯款總額五十五萬元。

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之後，陳姓男子接獲詐團指示提領四十二萬元，在台北捷運台北車站出口交給集團指派的收款手，另轉帳十二．九萬元到指定帳戶，剩下一千元作為付給他的交通費。

被害人得知受騙後，分別向台北及宜蘭警方報案，士林地方法院合議庭認定陳男觸犯三人以上共同詐欺取財罪，陳坦承犯行，與古姓婦人、林姓婦人、林姓男子和解。全案審理時又有涂姓被害人報案，陳再度尋求和解，宜蘭地檢署檢察官最近將涂案偵結給予緩起訴處分，但應在一年內向公庫支付六十萬元緩起訴處分金。

另古姓婦人、林姓婦人、林姓男子三案，承審法官認為，陳男貪圖高額報酬，輕率提供帳戶並擔任車手，使犯罪集團得以遂行詐欺取財行為，造成無辜民眾受騙，考量他在此案取得一千元交通費，與一般詐團核心成員獲取暴利有所不同，由於沒有前科，跟被害人和解後給付完畢，致力彌補損害，判處應執行有期徒刑一年，併予宣告緩刑二年，給他自新機會。

陳男擔任此案提款車手獲一千元交通費，卻賠償四名被害人受騙的五十五萬元，外加六十萬元緩起訴處分金，簡直是賠了夫人又折兵，辦案人員盼各界引以為戒，避免得不償失。

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