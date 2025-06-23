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    首頁　>　社會

    台21線新中橫取締熱區╱警︰登山旅遊勿疲勞駕駛

    台21線愛玉橋到塔塔加路段，有多路段速限30公里。（信義警分局提供）

    台21線愛玉橋到塔塔加路段，有多路段速限30公里。（信義警分局提供）

    2025/06/23 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台廿一線新中橫公路是前往草坪頭、塔塔加、特富野古道的必經道路，遊客多、車禍頻傳，南投縣信義警分局統計前五月在一○○K到一三○K路段的件數占六十八％，警方已在速限三十公里的四路段加設超速照相警告標誌，這些路段也成為取締熱區，取締違規、超速已有廿五件，用路人為安全、為荷包要特別小心。

    南投縣信義鄉的台廿一線新中橫公路，路線長、上下坡曲折陡峭，信義警方統計，今年一到五月轄區發生七十八件車禍中，新中橫就占廿八件，其中十九件發生在一○○K到一三○K之間路段，集中在上午八時到十時，下午二時到四時，肇因以「未保持行車安全間隔距離」、「雙黃線超車」及「恍神分心、疲勞駕駛」為主。

    信義警分局從本月八日執行守望稽查專案勤務，為期一個月，主要在三處易肇事及四處易超速路段加強執法，稽查勤務選在易肇事的一○二．二K、一一○．五K及一二一．七K路段機動攔檢。而新中橫公路從愛玉橋到塔塔加路段有多路段速限只有三十公里，警方也在一一二．八K、一一九．四K、一三二．七K、一三七．五K等四處易超速路段加設「測速照相警告標誌」，不定時執行測照。

    警方統計到廿日為止，取締一般違規和超速已達廿五件。有民眾贊同速限低可讓駕駛人快慢速度，有狀況時有時間反應；但也有民眾認為車禍發生是駕駛人的問題，低速限治標不治本。

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