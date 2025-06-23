為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    武嶺聚賭打麻將 警方查辦

    太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

    太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

    2025/06/23 05:30

    太管處︰公然賭博罪可罰5萬 保七︰初步掌握3男1女

    〔記者王錦義／花蓮報導〕位於台十四甲線三十一公里處、海拔三二七五公尺的武嶺是台灣公路的最高點，二十一日凌晨有一群年輕人帶著折疊桌椅到武嶺打麻將，引發議論；太魯閣國家管理處昨天表示，在公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，也影響高山地區的寧靜與遊憩品質，已移請警方追查；保七總隊第九大隊指出，初步掌握是三男一女打麻將，將調閱監視器釐清是否涉及賭博及相關的違法情事，會依法究辦。

    有人組裝電腦 徹夜打電玩

    合歡山武嶺具有地標意義，近年成了遊客想要標新立異的舞台！五月時有遊客夜衝武嶺組裝電腦，徹夜打電玩；今年初凌晨，有名男子頂著低溫，持長槍在武嶺「站哨」驚動警方追查，經警方檢視長槍為玩具槍，無安全之虞，也無違法情事，男子獲勸誡請回。

    有人頂著低溫持長槍站哨

    太管處指出，依內政部公告《太魯閣國家公園區域內禁止事項》第六點規定：「禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧」、第十七點規定：「禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動。」可處一千五百元至三千元罰鍰；另依刑法，在公共或公眾出入場所賭博者，公然賭博罪可處五萬元以下罰款，已調閱監視器並將事證移請警方追查，以遏阻譁眾取寵的歪風，維護高山地區清幽的環境及遊憩品質。

    針對打麻將案，保七總隊第九大隊長林元通說，已掌握監視器畫面，初步調查，三男一女是分騎三輛機車抵達，正在追查四人的身分，找到人後會傳喚到案釐清所涉的違法行為，如違反《太魯閣國家公園區域內禁止事項》，將函送太管處依法裁處；若有聚眾賭博情事則移送法辦，猜測這群年輕人騎機車夜衝上山看日出，為了標新立異才帶折疊桌椅打麻將，除了在公共區域占位影響觀感，也影響其他遊客的觀景權益。

    林元通表示，武嶺有二十四小時直播的鏡頭，過去也有人帶電腦零件上山組裝電腦並測試遊戲，疑似為了「電腦抗低溫」打廣告，因為沒有影響其他人而未開罰，很多民眾不知道武嶺屬於國家公園範圍內，在區內遊憩必須遵守法令，不要為了標新立異或譁眾取寵而吃罰單。

    太管處呼籲民眾，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，如發現違規情事將依法處理，請民眾切勿以身試法。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

    太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播