武嶺聚賭打麻將 警方查辦

太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

2025/06/23 05:30

太管處︰公然賭博罪可罰5萬 保七︰初步掌握3男1女

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於台十四甲線三十一公里處、海拔三二七五公尺的武嶺是台灣公路的最高點，二十一日凌晨有一群年輕人帶著折疊桌椅到武嶺打麻將，引發議論；太魯閣國家管理處昨天表示，在公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，也影響高山地區的寧靜與遊憩品質，已移請警方追查；保七總隊第九大隊指出，初步掌握是三男一女打麻將，將調閱監視器釐清是否涉及賭博及相關的違法情事，會依法究辦。

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有人組裝電腦 徹夜打電玩

合歡山武嶺具有地標意義，近年成了遊客想要標新立異的舞台！五月時有遊客夜衝武嶺組裝電腦，徹夜打電玩；今年初凌晨，有名男子頂著低溫，持長槍在武嶺「站哨」驚動警方追查，經警方檢視長槍為玩具槍，無安全之虞，也無違法情事，男子獲勸誡請回。

有人頂著低溫持長槍站哨

太管處指出，依內政部公告《太魯閣國家公園區域內禁止事項》第六點規定：「禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧」、第十七點規定：「禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動。」可處一千五百元至三千元罰鍰；另依刑法，在公共或公眾出入場所賭博者，公然賭博罪可處五萬元以下罰款，已調閱監視器並將事證移請警方追查，以遏阻譁眾取寵的歪風，維護高山地區清幽的環境及遊憩品質。

針對打麻將案，保七總隊第九大隊長林元通說，已掌握監視器畫面，初步調查，三男一女是分騎三輛機車抵達，正在追查四人的身分，找到人後會傳喚到案釐清所涉的違法行為，如違反《太魯閣國家公園區域內禁止事項》，將函送太管處依法裁處；若有聚眾賭博情事則移送法辦，猜測這群年輕人騎機車夜衝上山看日出，為了標新立異才帶折疊桌椅打麻將，除了在公共區域占位影響觀感，也影響其他遊客的觀景權益。

林元通表示，武嶺有二十四小時直播的鏡頭，過去也有人帶電腦零件上山組裝電腦並測試遊戲，疑似為了「電腦抗低溫」打廣告，因為沒有影響其他人而未開罰，很多民眾不知道武嶺屬於國家公園範圍內，在區內遊憩必須遵守法令，不要為了標新立異或譁眾取寵而吃罰單。

太管處呼籲民眾，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，如發現違規情事將依法處理，請民眾切勿以身試法。

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太魯閣國家公園合歡山武嶺，近年成了遊客標新立異舞 台，最近有人在武嶺打麻將。 （太管處提供）

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