假檢警詐騙 六成六受害人逾50歲

假檢警詐騙公式。 （刑事局提供）

2025/06/22 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一名退休林姓男子深信冒用台中地檢署檢察長張介欽頭像的詐騙集團LINE帳號，是真的檢察官，致遭「假檢警」詐團榨乾全部身家。刑事警察局統計，這類假冒機構（公務員）的詐騙案，有六成六的被害人年齡超五十歲，顯示假檢警詐團喜於鎖定高齡退休族群，利用長輩賦閒在家時撥打匿名來電，藉故假稱民眾涉及不法，再扮檢警引導民眾交付財物予以監管或公證、或誘騙匯出鉅額款項，因此提醒民眾務必多關心家中長輩，慎防此類詐騙手法。

平均財損比假投資案還高

此外，警方統計本月五日至十一日（一週），假冒機構（公務員）的假檢警詐騙案，在各類詐騙類型中的發生數雖排第八，但平均每案的財損金額約二八二萬元，甚至高於時下受害情況最嚴重的假投資詐騙案（平均財損金額一四九萬元）近一倍，居所有詐騙類型之首，籲請民眾務必小心。

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刑事局表示，假冒機構（公務員）詐騙的犯行流程為，詐團會先掌握受害者個資，假冒遠地機關（如戶政事務所、醫院或大型企業）人員，表示其身分遭冒用辦理印鑑或詐領管制藥等犯罪，隨即以協助報案為由，聯繫當地的派出所，此舉是製造被害目標與假冒機關路程遙遠的情境，引導目標與假檢警使用視訊製作筆錄。

此外，該詐騙手法常結合多重角色扮演，並搭配假冒的司法文書（通知書、傳票）、公署（地檢署、警察局），使被害人陷入恐慌，再假藉偵查不公開等名義，要求被害人不得掛斷電話及告知親友，遂行詐騙。

未免長者成為「假檢警」詐團鎖定的目標，民眾應多關心家中老人家，經常向其宣導最新詐騙手法，告知檢警不會監管任何的金融帳戶，更不會要求收取現金或存簿，以及使用通訊軟體聯繫、製作筆錄等，並時時提醒「身分（證件）遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」等都是詐騙手法的關鍵字，切勿輕信。

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