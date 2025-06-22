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    首頁　>　社會

    生而不養 嬤聲請停止女兒親權

    南投地院認定陳女未盡保護未成年子女的義務情節嚴重，宣告停止親權，由與男童同住的外婆為法定監護人。（資料照）

    南投地院認定陳女未盡保護未成年子女的義務情節嚴重，宣告停止親權，由與男童同住的外婆為法定監護人。（資料照）

    2025/06/22 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓女子愛玩，把孩子托給臨時保母後多日未現身，其母心疼孫子而帶回照顧，陳女不想照顧小孩，索性消失無蹤，長達四年不聞問，陳母憤而向南投地院聲請停止陳女的親權獲准。律師張藝騰表示，停止親權代表父母不能以法定代理人身份行使孩子的任何權利，亦即實質上的「斷絕親子關係」。

    裁准脫離母子關係

    陳女在新北市與不詳男子生下男嬰，常把嬰兒托給臨時保母，自己忙於玩樂，因陳女多日未把嬰兒領回，保母打電話給陳母，陳母見孫子屁股紅腫，將孩子帶回南投照顧，陳女回家探望幾次後，表示不想照顧小孩，這不是她要的生活，從此沒有再回家，雖按月領取育兒津貼等補助，卻不曾支應孩子的生活開銷。

    陳母撫養孫子四年後，透過法律扶助向南投地院聲請宣告停止陳女親權。法官通知陳女到庭，陳女未現身、也無書面說明，法官向新北市政府查詢資料及委請南投縣社福機構訪視，認定陳女未盡保護未成年子女的義務情節嚴重，宣告停止親權，由與男童同住的外婆為法定監護人。

    律師張藝騰指出，過去常有父母憤怒喊「登報斷絕親子關係」，但在法律上並沒有斷絕親子關係，反而像陳女被法院宣告停止停權，是一種實質的斷絕親子關係。

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