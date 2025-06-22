怨人生被否定 自閉高中生弒母判19年多

桃園地院國民法官合議庭審理，依殺害直系血親尊親屬罪，將案發時僅十八歲的陳男判有期徒刑十九年十月。（資料照）

2025/06/22 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕人倫悲劇！單親的十九歲陳姓男子去年就讀高中時，與母親同住在桃園市八德區，去年六月一日上午，他拿水果刀進入母親房間，朝母親的上半身等多處猛刺，母親重傷送醫搶救，延至當天下午死亡。陳男被起訴後，由桃園地院國民法官合議庭審理，依殺害直系血親尊親屬罪將陳男判處有期徒刑十九年十月。

單親媽命喪兒手

案發當天上午十一點十分左右，陳男與母親都在住處，他因升學與生活問題，想要與母親溝通，陳母回應不願討論，陳男認為自己被忽視，憤怒下到廚房拿了一把水果刀，進入母親房間，朝躺在床上的母親頭部、左頸、胸部、腹部等多處猛刺。

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檢警調查，陳男當天上午十一點三十分左右，拿起住處客廳的電話撥打一一九，消防救護人員趕抵現場，將陳母移到客廳急救後再緊急送醫，但陳母仍不幸於當天下午一點左右死亡。

警方在救護人員搶救陳母過程中趕抵現場，扣得陳男行兇的水果刀，並將他逮捕。

殺人後打一一九

國民法官庭審理認為，陳男案發時僅十八歲，自小患有自閉、過動、強迫等精神疾病，具反社會人格傾向，情緒控管困難，還長期認為母親否定他，不支持他的人生選擇，因而起殺意，案發時行為兇殘、殺意堅決，不過審理過程中表示懊悔，希望出獄後能有機會完成母親生前的願望，並非沒有回歸社會可能，綜合情狀後，將陳男判處有期徒刑十九年十月。

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