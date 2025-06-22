為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    怨人生被否定 自閉高中生弒母判19年多

    桃園地院國民法官合議庭審理，依殺害直系血親尊親屬罪，將案發時僅十八歲的陳男判有期徒刑十九年十月。（資料照）

    桃園地院國民法官合議庭審理，依殺害直系血親尊親屬罪，將案發時僅十八歲的陳男判有期徒刑十九年十月。（資料照）

    2025/06/22 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕人倫悲劇！單親的十九歲陳姓男子去年就讀高中時，與母親同住在桃園市八德區，去年六月一日上午，他拿水果刀進入母親房間，朝母親的上半身等多處猛刺，母親重傷送醫搶救，延至當天下午死亡。陳男被起訴後，由桃園地院國民法官合議庭審理，依殺害直系血親尊親屬罪將陳男判處有期徒刑十九年十月。

    單親媽命喪兒手

    案發當天上午十一點十分左右，陳男與母親都在住處，他因升學與生活問題，想要與母親溝通，陳母回應不願討論，陳男認為自己被忽視，憤怒下到廚房拿了一把水果刀，進入母親房間，朝躺在床上的母親頭部、左頸、胸部、腹部等多處猛刺。

    檢警調查，陳男當天上午十一點三十分左右，拿起住處客廳的電話撥打一一九，消防救護人員趕抵現場，將陳母移到客廳急救後再緊急送醫，但陳母仍不幸於當天下午一點左右死亡。

    警方在救護人員搶救陳母過程中趕抵現場，扣得陳男行兇的水果刀，並將他逮捕。

    殺人後打一一九

    國民法官庭審理認為，陳男案發時僅十八歲，自小患有自閉、過動、強迫等精神疾病，具反社會人格傾向，情緒控管困難，還長期認為母親否定他，不支持他的人生選擇，因而起殺意，案發時行為兇殘、殺意堅決，不過審理過程中表示懊悔，希望出獄後能有機會完成母親生前的願望，並非沒有回歸社會可能，綜合情狀後，將陳男判處有期徒刑十九年十月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播