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    77歲駕吊車撞機車群 輾斃18歲女學生肇逃

    吊車轉彎未注意車前狀況，18歲女喪命（大圖），女騎士的機車支離破碎，可見撞擊力道之大（小圖）。（記者鄭景議翻攝）

    吊車轉彎未注意車前狀況，18歲女喪命（大圖），女騎士的機車支離破碎，可見撞擊力道之大（小圖）。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/22 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區昨天下午發生大吊車過街時，撞擊停車等待燈號的機車群事件，其中年僅十八歲的蔡姓女學生，當時騎機車在忠孝東路與新生南路口停等紅燈，遭右轉的吊車輾過當場死亡，另有兩名也在停等的機車騎士亦遭撞傷；肇事的七十七歲賴姓吊車男駕駛，肇事後未即刻停車，後來被民眾攔下。警方詢問時，賴男辯稱頭暈目眩，沒發現撞到人，被依涉犯過失致死罪移送法辦。

    3機車都在等紅燈

    警方調查，七十七歲賴男昨天下午結束工地作業，駕駛大型吊車準備返回新北市蘆洲區，他沿新生南路一段由南往北行駛，行經捷運忠孝新生站三號出口前，右轉進入忠孝東路三段時，未注意前方停等紅燈的機車，車頭猛然撞擊機車車尾，導致三部機車接連倒地，蔡女遭吊車車輪輾過，當場慘死。

    救護人員到場，確認蔡女已無生命跡象；另名蘇姓男騎士雙手骨折，意識清楚，由救護車送往馬偕醫院治療；卅八歲楊姓男騎士四肢拉傷，表示不用送醫。

    警方調閱監視器發現，吊車駕駛賴男撞後一度短暫停車，隨即又加速右轉駛入忠孝東路三段，疑似試圖離開現場，後方有熱心騎士不顧危險，騎車上前攔停吊車，一旁民眾也紛紛上前阻止，才讓吊車停靠路旁，避免賴男駕車逃逸。

    加速駛離被民眾攔下

    有目擊者表示，吊車撞到人之後還在動，他上前確認女學生狀況時，女學生是在待轉區被撞，接著他在看其他兩位傷者情況時，吊車駕駛又突然右轉開走了，還好有許多熱心民眾上前阻止那個駕駛，叫他不要再開。

    駕駛稱暈眩 不知撞人

    警方獲報趕抵，將賴男帶回調查，他持有合法通行證，酒測值零。賴男向警方供稱，事發當時身體不適，突感頭暈目眩，不知道自己撞到人，才會往前開了一下，被民眾提醒後馬上下車查看，檢警將進一步釐清賴男是否涉嫌肇事逃逸。

    死者蔡女住在台北市松山區，今年剛考取機車駕照，昨天下午向母親說「要出門買個東西」，沒想到竟在路口遭遇死劫。母親接獲噩耗前往派出所，情緒崩潰、當場痛哭失聲，不停哭喊：「怎麼會這樣！」

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