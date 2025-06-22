贓款出境漂白 詐團洗錢術無奇不有

警方攔截包裹，查扣「鉛包金」的門擋。（警方提供）

2025/06/22 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕電影「華爾街之狼」有一幕戲，男主角李奧納多委託家人同事，把鈔票塞在身上與行李箱，飛到瑞士存入銀行，這是早年常見的洗錢手法，隨著各國打擊洗錢與金融管制，詐騙集團不能堂而皇之的帶錢出境，取而代之的是虛擬貨幣，甚至成立慈善機構，或用網路購物平台洗錢，現今又出現假冒商品直接把現鈔、或購買黃金寄到境外的犯行，詐團洗錢花招堪稱無所不用其極。

洗錢有兩種含意，其一是藏匿犯罪所得，其二是把髒錢漂白，早期不論是夾帶現金或鑽石，銀行都是主要管道。

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電視劇「黑錢勝地」男主角成立葬儀社、脫衣舞酒吧與賭場等一堆企業，把合法賺來的錢混入販毒黑錢，全部存入銀行，黑錢就因此漂白，能從銀行合法轉至國外的販毒大哥戶頭。

隨著時代轉變，大型網路博弈集團、跨國電信詐團也成亟需洗錢的大戶，為免被執法單位查獲，虛擬貨幣洗錢取代昔日的鈔票或鑽石，例如台中地檢署去年偵辦ACE王牌交易所，涉嫌用「阿福錢包」幫詐團洗錢，XREX虛擬貨幣交易所共同創辦人蕭匯宗與黃耀文，竟幫詐團轉換市價高達四．一億元的泰達幣。

另一案例是虛擬貨幣交易商李東昇，涉把贓款藏在貨物包裹和報廢車中，運到西非國家奈及利亞，再由共犯取出購買虛幣匯回台灣，原本的黑錢轉了一圈後，回到境內就變成乾淨鈔票，新北檢警估計該手法至少已洗錢五億四千萬元（一千七百四十萬顆泰達幣）。

資深刑警發現，虛擬貨幣雖是時下最夯的洗錢工具，但在各國政府積極防制、及部分國家變現不易下，犯罪集團持續尋找新出路，因而出現類似走私毒品的洗錢型態，比如直接將錢藏在貨物中運出、或本次查獲「鉛包金」假冒門檔商品的手法。

這些黑錢或黃金一旦成功闖關出境，比如黃金是目前國際強勢實物，柬埔寨、越南許多銀行都收購黃金，共犯取出後直接拿到銀行兌現即可，比虛擬貨幣更簡單方便。

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