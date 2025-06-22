詐團鉛包金洗錢近10億／製成門擋 空運走私到柬、越

每個「鉛包金」門擋切開後，可見內含六條黃金。（警方提供）

2025/06/22 05:30

逮２人 攔下7千萬黃金

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局今年一月偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團，首見詐團「鉛包金」將贓款洗到境外的新手法！

該詐團先將犯罪所得拿去買黃金，再用鉛包裹加工製成外貌看似鉛製的門擋，以空運包裹寄到柬埔寨與越南的詐團機房等據點，再由境外共犯取出黃金變現；警方逮捕兩名洗錢成員，查扣六個門擋與廿四根、總重廿四公斤的金條，市價七七四二萬餘元，估計詐團以此手法已運出超過三百公斤黃金，市價超過九億六七八○萬元。

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警方認為，詐團使用「鉛包金」除了掩人耳目，也可能因鉛的熔點為攝氏三二七．五度，比其他金屬低，比較容易加工。

刑事局電信偵查大隊與新北市警局等單位，偵辦「安心幣商」跨國詐欺案，已查知受害人至少有一六九名台灣人、受害金額約六億元。警方搜索詐團水房等據點時，發覺詐團收到被害人的款項或虛擬貨幣後，立即交給專司洗錢的集團購買黃金，製成「鉛包金」門擋寄至設在柬埔寨與越南的機房等據點，其中八成寄往柬國，二成寄到越南。

警方歷經近半年蒐證，本月九日攔截陳姓男子準備寄到柬、越的兩件包裹，內有各兩塊門擋，經檢察官指示切割查驗，確認是「黃金門檔」；十日又搜索拘提陳男的上級李男，查扣尚未完成鉛包裝的十二條黃金、各重一公斤，以及在陳男住處查扣四個「鉛包金」門擋，共計查扣廿四根金條、總重廿四公斤，依本月十日台灣銀行牌價換算，價值約七七四二萬元。

估逾3百公斤黃金運出境

專案小組清查寄件單據，二人從去年七月起開始運出黃金，以每月寄送卅公斤黃金推估，恐已寄運超過三百公斤出境，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪擴大偵辦中。

警方查扣的門擋，每個「鉛包金」門擋內含六條黃金，但不是每個門擋都有黃金，也有不含黃金的門擋。（警方提供）

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