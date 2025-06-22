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    盜檢察長頭像 詐退休男3千萬

    一名退休林姓男子遭「假檢警」詐團榨乾3千萬元身家。（刑事局提供）

    一名退休林姓男子遭「假檢警」詐團榨乾3千萬元身家。（刑事局提供）

    2025/06/22 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕「假檢警」詐騙集團涉嫌盜用台中地檢署檢察長張介欽頭像，讓一名林姓男子誤以為詐團假檢是真的檢察官，進而相信自己的個資確遭盜用，最後存款、股票與不動產等總值約三千萬元的身家全被榨乾，詐團見他已無價值，要求他刪除雙方LINE對話紀錄後，自行前往台中市警察局的派出所辦理結案，林男也聽命前往，直到進警所後才驚覺受害，警方已受理報案展開偵辦。

    打著中檢名號 引導加入LINE

    警方表示，住在北部地區的五十多歲林姓退休男子，去年底接到一通未顯示來電號碼的電話，對方自稱是電信業者風控部門人員，「提醒」林男的個資遭盜用，被人用其名義到處散布不實詐騙訊息，已代為報案；對方利用其驚慌心境，引導他加入LINE「一六五防騙宣導」帳號，實則也是假一六五，再將他轉介至「台中市警局偵查隊長」及「台中地檢主任檢察官」的LINE帳號。

    要被害人結案 進警所才發現

    假檢帳號盜用檢察長張介欽的頭像，林男因此相信接觸對象確實是司法單位的檢察官。詐團要求林每天向假一六五帳號報告行蹤，並要他「公證」名下所有資產，林男在對話中透露出持有多少存款、股票、保單及房地等祖產，假檢察官遂指示他變賣股票、質借保單，並「協助」林男將房地設定抵押給指定的金主等，總共被詐約三千萬元。

    林男身家全無後，詐團指示他自行去派出所辦理結案，進警所說明來由後始知遭詐。

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