逢甲公園惡狼 持手銬戴安全帽隨機性侵

王男持手銬戴安全帽埋伏公廁旁，隨機性侵害女子，台中地院判刑3年10月，民事部分判賠100萬元。（示意圖，資料照）

2025/06/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子於二○二三年於台中市西屯區逢甲公園公廁內，持手銬戴安全帽隨機性侵一名如廁女子，行徑相當惡劣，他一度逃亡被通緝，警方拘捕到案後被羈押，刑事部分，台中地院依強制性交罪判刑三年十月；民事部分，被害女子請求賠償一〇〇萬元，王男沒有出庭答辯，台中地院判決應如數賠償一○○萬元，可上訴。

判3年10月 再賠百萬

判決書指出，王男於二○二三年五月廿八日凌晨一時許，在台中市西屯區逢甲公園廁所前假裝玩手機，趁被害女子進入廁所，王男戴上安全帽，尾隨女子進入公廁內，用手抓住被害女子的手，掏出預備手銬，欲將女子的手腕上銬，被害女子奮力掙扎，搶下手銬丟到隔壁廁所隔間，但王男仍強行性侵害得逞。

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王男犯案後潛逃，台中地檢署發布通緝，台中市警局第六分局拘捕到案，他於檢警偵查時都否認犯行，被台中地檢署聲請羈押獲准，依強制性交罪起訴。

台中地方法院審理時，王男見罪證確鑿，改口坦承犯行，法官認定王男隨機犯案，對社會治安有相當危害，且於偵查中否認犯行，又一度逃亡通緝，法紀觀念薄弱，沒有賠償被害人，他雖於審理中改口坦承犯行，但不能就此認定他犯後態度良好，沒有減刑餘地，判處王男三年十月徒刑。

台中地院審理民事損害賠償時，王男沒有出庭答辯，台中地院認為被害女子受相當的精神痛苦，請求精神慰撫金一○○萬元適當，判決王男應如數賠償一○○萬元，可上訴。

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