曳引車掉木條致騎士摔死 判賠1564萬

民眾開車時掉落物無奇不有，造成駕駛險象環生。圖為國道3號驚見活豬。（資料照）

2025/06/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕二○二二年九月間邱男開營業曳引車行經竹市西濱路，曳引車載運的木條因未捆緊，導致其中一根掉落地面，機車騎士洪男輾過人車倒地送醫不治，新竹地院判邱男與公司需連帶賠償死者母親、配偶、兩名子女共一五六四萬餘元。

家屬說，二○二二年九月廿九日晚間，邱男開營業貨運曳引車沿竹市西濱路行駛，未將板台置物箱內所載運之木條捆紮牢固，致其中一根木條鬆脫而掉落至路面上，無照騎機車經過的洪男因閃避不及而輾過該木條後，失去重心人車倒地，送醫急救後恢復自主循環、呼吸衰竭、腦挫傷、小腦及蛛網膜下腔出血等傷害，治療後仍因缺氧性腦病變、慢性呼吸道疾病及嚴重泌尿道感染而不治。

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刑事部分，新竹地院將邱男依過失致人於死罪判刑十月、緩刑兩年。

民事部分，法官則指出，汽車載運人貨物必須穩妥，物品應捆紮牢固，堆放平穩，道路交通安全規則定有明文。

騎士雖無照

但與車禍無因果關係

邱男駕駛肇事車輛載運木塊本應注意遵守規定，竟疏未注意，未將物品綑紮牢固，致載運之木塊掉落車道而遭洪男騎機車輾過，倒地受傷死亡，應負全部過失。洪男縱為無照駕車，最多僅係由公路或監理機關處以罰鍰，與本事故發生並無因果關係；且邱男載運的木條掉落後，現場並無任何警示，洪男騎車行經此路段，亦無從防範。

法官判給死者母親、配偶、兩名子女精神慰撫金均三百萬元，加上扶養費，合計邱男與公司以及負責人應連帶賠償死者家屬共約一五六四萬餘元，扣除家屬已領取的強制險理賠金後，仍須賠償一三四九萬元。

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