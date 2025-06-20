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    掐死馬國女大生自首／陳柏諺無期改判18年多定讞

    男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，高等法院更一審認定他符合自首條件。（資料照）

    男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，高等法院更一審認定他符合自首條件。（資料照）

    2025/06/20 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕男子陳柏諺三年前掐死馬來西亞籍廿四歲蔡姓女大學生，檢方起訴建請判處死刑，一審、二審皆依殺人罪判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今年三月認定陳男符合自首，且犯後具悔意，減輕改判十八年十月有期徒刑，最高法院昨駁回檢方上訴，全案定讞。

    檢警調查，陳柏諺主動追蹤蔡女IG而相識，二○二二年十月十三日上午，陳男赴台北市士林區的蔡女租屋處，要求她返還他先前轉帳給她的十萬元，但遭蔡女拒絕之後，竟起殺意，左手持抱枕摀住蔡女臉部、右手掐蔡女脖子致窒息死亡。

    陳男犯後返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即報警趕赴陳的租屋處，警方到場見陳男躺在床上，身旁有藥物散落，員警詢問他「發生什麼事？」陳男回稱「我殺人了」，警方循陳提供的地址確認蔡女已死亡。士檢依殺人罪起訴建請判死刑。

    士林地院審理時，陳否認殺人，辯稱是受蔡女之託將她殺害，律師主張二人是「謀為同死」。但法院查無任何蔡女有輕生念頭的證據，認定陳是為錢殺人，判無期徒刑。二審高院認定陳男符合自首，仍判無期徒刑。

    高院更一審認為，陳男自殺未果後，於到場警方尚不知他殺害蔡女時即坦承殺人，使司法機關得以儘快介入調查，符合自首條件；且他在偵查及高院審理時均已認罪，具真心悔悟，手法非預謀也未凌虐，有更生可能性，改判十八年十月。

    最高法院昨仍認定陳是為錢殺人，但警方到達陳男租屋處時，尚不知陳殺人，陳主動告知蔡女的姓名、地址及殺人過程，並非迫於情勢才供出，有自首真意與悔過之心，符合自首，被告行使辯護權不能視作無悔意，更一審量刑妥適，亦未濫用裁量權，駁回檢方上訴確定。

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