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    首頁　>　社會

    兩度脫逃 通緝犯腳踝骨折狼狽落網

    2025/06/20 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市與新竹縣警方這個月聯手追捕五十歲彭姓竊盜通緝犯，他屢在兩地犯案，身負「五條通」，狡猾躲避查緝，曾駕車衝撞圍捕警員，甚至跳下山坡逃逸，六月十五日警察節遭遇第三度緝捕，終因之前跳下山坡時腳踝骨折、行動困難而狼狽落網，龍潭警方偵訊後解送桃園地檢署歸案，檢察官訊後被押赴桃園監獄服刑。

    龍潭警分局指出，彭嫌長期流竄於桃市南區及新竹縣交界，慣於竊取車輛、車牌作為犯案工具，再鎖定無人看管的夾娃娃機店，以暴力手段破壞機台搜刮財物，犯案多起，嚴重危害治安。

    龍潭分局與竹縣的竹東、新湖分局組成專案小組，本月四日在龍潭區十股路產業道路，鎖定其行蹤並發動圍捕，彭嫌開車逃逸一度撞到路邊，致車子保險桿脫落，幹員下車要逮人時，彭嫌硬是猛踩油門竄逃，警方開一槍嚇阻，仍被他逃脫。

    警方六日於新竹縣北埔山區發現其蹤影，彭嫌見警車靠近，故技重施開車逃逸，在小南坑山區棄車，跳下邊坡，利用地形遮掩再度逃躲，專案小組鍥而不捨地追查與情資分析，掌握他藏匿於竹縣湖口鄉中山路一間套房，警察節當天以優勢警力將他緝捕歸案。

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