防第三方支付弊端 數發部建能量登錄制

「旺沛大數位公司」負責人姜世軒涉洗錢60億，新入手的瑪莎拉蒂休旅車被檢調查扣。（民眾提供）

2025/06/19 05:30

〔記者徐子苓／台北報導〕第三方支付「旺沛大數位公司」涉嫌幫海外博弈及詐騙集團洗錢逾六十億元，檢警調在全台發動搜索，負責人姜世軒被收押；為了防止有心人士利用第三方支付洗錢，數發部已建立能量登錄制度，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供三支服務，數發部也採取事前防範、事中查證及事後查核三階段措施，來避免犯罪集團取得能量登錄資格。

事前防範方面，三支服務業者的公司或商業負責人不得犯有組織犯罪、詐欺、貪污治罪、金融犯罪等相關犯罪紀錄。事中查證方面，數發部到申請能量登錄業者營業處實地辦理審查會議，並同步啟動企業徵信，針對申請能量登錄業者是否遭拒絕往來、退票（含退票理由）、支票戶、動產擔保等情形進行徵信，強化審查財務報表。

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事後查核方面，數發部邀集法務部調查局、財政部國稅局持續辦理三支業者防制洗錢和打擊資恐跨部會聯合查核，要求業者落實客戶身分確認（KYC）。

數發部強調，三支業者如違反相關規定，數發部會依規定開罰，今年截至五月底，已達成六十％查核覆蓋率，廢止登錄並裁處罰鍰一家、裁處罰鍰並限期改善二家。

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