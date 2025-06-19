5億高中生婚姻判決無效 主要遺產 可能兄弟姊妹繼承

5億高中生婚姻判決無效，夏男恐無繼承分配賴生遺產權，精心佈局淪為一場空。（資料照）

2025/06/19 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有五億房地產的賴姓高中生，二○二三年五月四日與代書助理夏朝源，到戶政事務所辦理同性結婚，一小時後於夏男住處墜樓死亡，賴母控告夏朝源貪圖遺產假結婚，刑事部分，夏男依偽造文書罪判刑一年六月確定，已入獄服刑；民事部分則因換法官等因素延宕，台中地院審理近兩年，昨天宣判婚姻無效，如果未來判決確定，夏男無繼承分配賴生遺產權，精心佈局淪為一場空。

此案的偽造文書刑事部分，夏朝源已判刑確定，今年二月入獄；賴母控告夏男與擔任代書的夏父謀財害命（殺人罪），台中地檢署認定賴生非他殺，將夏不起訴，台中高分檢發回續查，中檢再度不起訴，賴母仍不服而提出再議，目前偵查中；至於賴生遺產分配部分，尚未進入訴訟階段。

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台中地方法院指出，賴母請求確認賴生與夏男婚姻無效，主因是二人婚姻關係，足以導致賴母取得賴生遺產繼承比例的法律地位，此不安狀態得以確認判決而除去。

至於台中地院判決兩人同性婚姻無效主要理由，是兩人結婚登記前，沒有互相愛慕之情，登記當天沒有親密語言或舉動，甚至互動疏離、陌生，無一般新婚夫妻喜悅，難以認定二人具有「成立親密性及排他性的永久結合之結婚真意」，另外，臨時找來的二名證人，也沒有親自聽聞賴生確實有結婚真意，不符合結婚的法定要件。

如果此判決未來確定，夏朝源無權分配賴生遺產，依民法的遺產繼承分配順序，遺產將由賴母一人獨得，不過，賴母原本是中國籍，嫁給阿公（公公）的次子（二○○八病故），賴母雖於二○○八年以照顧婚生子女（賴生）為由，取得中華民國身分證，但實際上賴生並非賴母與賴家次子的婚生子女，而是賴母與公公亂倫所生，賴家向內政部檢舉，內政部認定賴母申請身分證登記的文書不實，撤銷賴母身分證，賴母雖於二○二二年再度申請身分證，卻因有竊盜前科，無法取得良民證而不能如願。

母若仍中籍 僅得2百萬

依據「兩岸人民關係條例」規定，「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾臺幣二○○萬元」，如果賴母是「大陸地區人民」，只能分配二○○萬元，剩下遺產依民法順序，可能由賴男名義上的「伯父、姑姑、叔叔」（實際為賴生的「兄弟姊妹」）繼承分配。

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