顏大鈞被爆 騙食品業者８千萬

前台南市副市長顏純左的小兒子顏大鈞，憑藉父親的政商關係吸金上億，多名被害人提告。 （民眾提供）

2025/06/19 05:30

另傳企業老闆打麻將 四咖都被借千萬

〔記者楊金城、王捷／台南報導〕前台南市副市長顏純左的小兒子顏大鈞，憑藉父親的政商關係吸金上億落跑，遭多名被害人提告，警方將他拘提到案，法院昨天裁定羈押禁見。有相關人透露，顏大鈞的詐騙行為有一段時間，大多以投資土地、資金周轉為由，向熟識企業領袖借款或要求投資，但事後多無交代進度與報酬才東窗事發。據傳有位食品業者，陸續被騙合計高達八千萬投資土地開發，但可能因面子與政治立場未報案，十分鬱卒。

另也傳出有企業老闆打麻將閒聊，才驚覺都曾被顏大鈞借過錢，一人借千萬，四咖加起來四千萬元。警方呼籲被害人出面報案。

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顏純左夫婦見兒︰自己要面對

顏純左夫婦昨天中午也趁經營的診所休息，趕到南市刑大簽署逮捕通知書，顏純左看到許久未見的么子，要顏大鈞長大了，「自己要面對」，顏大鈞哭著向父母道歉：「對不起」，顏純左紅了眼眶，待約廿分鐘後離開。

廿九歲的顏大鈞跑路期間窩藏在台南市區，因怕身分曝光被債主和警方找上門，只能住在日租套房，在吃不好、睡不好下，瘦了約五公斤，落網落魄模樣，沒了以前的風光。

顏大鈞哭著向父母道歉：對不起

被指控吸金，顏大鈞辯稱，那是借貸的債務糾紛，他還拿出匯款單據說明每個月都有繳利息、還錢，但他也坦言說「借到亂掉了，不清楚欠了多少錢」。他曾PO網展示滿滿一大疊的現金，指「資金需求，廿四小時服務」。

顏純左淡出政壇後，在下營經營診所，未料小兒子惹出風波，地方盛傳顏大鈞還涉土地開發、地下賭盤，欠下巨債。顏純左起初以為債務為八千萬元，曾有意處理，但後來發現債務太大，被害人嗆說走司法程序，顏純左就未再處理，協商破局，被害人氣得在街頭、在網路張貼父子合照，要求出來「還錢」。對媒體追問顏大鈞案，顏純左上週曾傳簡訊回應說：「很難過，也很疲倦，顏大鈞應該要面對司法，面對債權人」。

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