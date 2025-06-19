專家：可比照日法務省 設少年保護官

高雄鼓山分局製做少年車手防制圖卡，呼籲學子暑期打工務必小心成為車手觸法。（鼓山分局提供）

2025/06/19 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕對青少年犯罪集中於詐欺，專家分析此與犯罪型態越來越多元、黑幫吸收、原生家庭失能有關，建議成立「少年犯罪防治局」，集合成人觀護與少年保護官規劃與執行犯罪防治，改善青少年犯罪情況。

警察大學警察政策所教授許福生分析，早年少年犯罪以竊盜為主，但現在犯罪型態走向組織化、多元化，導致詐騙數量增多，而少年加入黑幫的主要原因包括原生家庭失去功能、在學校找不到成就感，黑幫成為體制外提供自我認同的地方，過程中受到「法律會保護未成年人」的觀念影響，觸法變成無足輕重的事，犯罪也常態化。

請繼續往下閱讀...

許福生認為，家庭教育與學校輔導是防制少年犯罪的重要策略，包括增加曝險青少年監護者親職教育、提高學校老師管理權限。此外，也要抑制黑幫成長，亦須讓社會了解未成年犯罪的保護並非沒有限度，若涉重大犯罪如殺人等，還是要考量侵害原則。

國立中正大學犯罪防治系教授林明傑認為，犯罪問題與目前九年一貫課程中倫理道德教育已經取消有關，應重新在國小放入「生活與倫理」、國中放入「公民與道德」等教育內容，提升道德感，避免誤入歧途。

制度面上，林明傑指出，若僅從設立少年法院著手，難達到犯罪防治效果，應將經費用在法務部成立少年犯罪防治局，集合成人觀護與少年保護官規劃與執行犯罪防治宣導，比照日本法務省的成人與少年保護官制度，也統籌各地少年輔導委員會中各局處的運作。同時觀護人、保護官、調查官等只能由取得社工、心理、輔導、犯防相關科系得以報考 ，透過這些專業人才防治青少年犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法