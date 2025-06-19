犯防學者：司法輕判少年犯 應保護兼威嚇

去年5月高雄警方逮捕少年 車手畫面。 （民眾提供）

2025/06/19 05:30

〔記者鄭景議、徐聖倫／綜合報導〕對於少年涉詐，尤其被詐騙集團吸收成為車手的犯行增多，國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，現行少年司法制度對青少年的威嚇性不足，缺乏實質法律約束，導致少年重複犯案的比例居高不下，對社會安全形成威脅。

鄭瑞隆表示，許多少年在詐欺案中扮演「車手」或「取款人」等角色，雖然涉及重大犯罪，但實際刑度通常在五年以下，多數僅獲緩刑或保護管束。少年仍可如常就學、就業，未真正感受到法律制裁，法律威嚇效果不足。

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社會大眾普遍主張以寬容與保護來對待少年，但鄭瑞隆認為，這種觀念若未搭配必要的約束與行為矯正，將使少年無法學到教訓；尤其在性侵、傷害、毒品等類案件中，少年再犯的情況屢見不鮮，制度的警示與矯正功能亟需加強。

制度的警示與矯正功能亟需加強

鄭瑞隆說，現行政策上的「行政輔導先行」不是壞事，但是「先行到底行不行」？目前學校輔導資源不足，三級輔導難以啟動，學校與少年輔導委員會之間缺乏協同合作，且專業輔導資源通常在衛服部與教育部，少輔會招募外聘輔導員是否有好的督導系統及行政監督是個問號，這些都導致高風險少年未能獲得應有的支持與管理，使現行制度存在監督空窗。他建議應強化對少年行為的專業評估，並完善少年輔導機制。

鄭瑞隆認為，少年司法改革的關鍵，在於建立一個「既保護也威嚇」的制度，讓少年在犯錯後能獲得教育與改過機會，同時也能讓社會感受到司法正義與安全保障。

警官︰價值觀扭曲 家庭功能不彰

一名資深警官表示，少年涉詐案增多，除法治觀念不足、價值觀扭曲，致詐團能用金錢引誘犯罪外，實例上還有不少少年車手源於家庭功能不彰，無法讓孩子得到正確的教育。

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