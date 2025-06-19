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    少年涉詐5年新高 6成當車手 車手頭

    少年犯罪案件，近五年來持續增加，其中涉詐最多！圖為假刑警將少年車手攔下黑吃黑畫面。 （資料照）

    少年犯罪案件，近五年來持續增加，其中涉詐最多！圖為假刑警將少年車手攔下黑吃黑畫面。 （資料照）

    2025/06/19 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕青少年犯罪件數，近五年來持續增加！警政署長張榮興根據警方查獲的少年犯案類型，表示詐欺案共犯型態對青少年的影響正快速擴大，去年十二至十七歲少年就有三一二四人涉詐，十八至二十二歲更達八七○六人，其中六成是擔任詐騙集團的車手及車手頭。

    去年青少年犯刑案4.7萬人

    警政署統計，去年全國警察機關查獲的十二歲至二十三歲青少年刑案嫌疑人，高達四萬七千四百六十二人次，其中十二至十七歲少年為一萬一千七百八十五人，十八至二十三歲青年有三萬五千六百七十七人，兩項數據均為近五年來新高。

    少年犯司法處遇偏輕 易再犯

    警政署分析，青少年遭吸收從事犯罪的兩大類型為詐欺與妨害秩序案件，其占比從二○二○年的百分之二十六點零九，攀升至二○二四年的百分之三十二點五九；詐欺案對青少年的影響正擴大中，他們多半擔任洗錢與提供帳戶等「邊緣角色」，一旦被查獲，大都是初犯，司法處遇偏輕，更讓他們在風險與利誘間持續陷落。

    署長張榮興昨在立法院司法及法制委員會接受質詢時指出，去年十二至十七歲少年涉及詐欺案件者，計三千一百二十四人，十八至二十三歲有一萬五千四百一十三人，約六成青少年涉案者在詐欺集團中擔任車手相關角色，說明青少年已成詐欺犯罪鎖定吸收的主力。

    民進黨立委沈發惠質詢時指出，如今少年犯罪的型態早已不同於過去「飛行少年」的刻板印象，應正視其與組織性犯罪勾連的風險。國民黨立委羅志強說，在少子化衝擊下，青少年人口逐年下降，卻反而出現更高的犯罪人數，這不只是治安與警政問題，更是教育與社會整體結構的警訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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