吸金上億 台南政二代顏大鈞收押

顏大鈞（左）被控頂著「政二代」光環涉嫌吸金上億元，前晚在安平區將他拘提到案，檢方聲押獲准。（民眾提供）

2025/06/19 05:30

〔記者楊金城、王捷／台南報導〕台南市前副市長顏純左的么子顏大鈞，被控頂著「政二代」光環涉嫌吸金上億元，因生活揮霍，債台高築，四月底避不見面。顏十一日要出境，但因被境管無法得逞，台南市警局刑警大隊前晚在安平區將他拘提到案，昨天依銀行法、詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

目前已有五名被害人向南市警方報案，受騙金額從六百多萬元至兩千萬元不等，合計約四一○○萬元，其他受害者組自救會向法院聲請假扣押，檢警須釐清被害人、詐騙金額多少。

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境管無法落跑 警在安平區拘提

顏大鈞傳出十一日從高雄小港機場要出境「落跑」，但因被境管，無法出境，南檢簽發拘票，南市刑大前晚十點多在安平區街頭將他拘提到案。

顏大鈞在麻豆開設禮車租賃公司，經常在社群PO出炫富影片，也以做公益、到廟宇捐款、捐物資塑造親民形象，出事後，台南市政府無給職顧問已被市府解聘。

顏大鈞涉嫌以投資為名義要被害人將錢交給他投資，支付高額利息，但疑為「拆東牆補西牆」，拿新投資人的錢回補舊投資人，營造獲利假象。顏純左曾有意幫兒子處理債務，但不了了之，上週還向兒子喊話：「要面對司法、面對債權人。」

顏大鈞辯稱是借貸糾紛，檢方認為顏大鈞涉犯詐欺、銀行法等罪，且有潛逃與湮滅證據可能，向法院聲請羈押並禁止接見通信，不排除有共犯與資金流向有待釐清。

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