第三方支付旺沛大數位 涉洗錢60億

第三方支付「旺沛大數位公司」負責人姜世軒涉洗錢60億，新入手的瑪莎拉蒂休旅車被檢調查扣。（民眾提供）

2025/06/19 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第三方支付「旺沛大數位公司」被數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，經通報檢調單位追查，發現負責人姜世軒等人涉嫌幫海外博弈及詐騙集團洗錢，金額逾六十億元，檢警調在全台發動搜索行動，姜世軒等三人被裁定羈押禁見。

數發部發現不正常金流 通報追查

高雄地檢署指出，姜世軒（五十六歲）、陳韻如（五十歲，掛名負責人）及周競志（五十四歲，旺沛大總經理特助）等人，涉嫌利用旺沛大數位公司身為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，先由管理遊戲點卡的李仕琪（四十六歲）及管理人頭商店的黃姓男子合作，由黃男設立數十家人頭商店，黃再與旺沛大公司簽合作契約。

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簽約後，旺沛大提供不實文件通過數發部查核，再把虛擬帳號或繳費代碼發給人頭公司，讓非法博弈娛樂城及詐騙集團把不法所得匯入帳號後，再由李男管理的遊戲點卡偽裝成特約店販售遊戲點數等商品所得的款項，直接把錢由黑洗成白。

檢警調搜索31處 扣押設備、資金

檢警調本月十一日同步在台北、台中、高雄等卅一處執行搜索，當場扣押瑪莎拉蒂休旅車一台、手機卅二支、電腦相關設備廿二台，並向法院聲請扣押旺沛大公司帳戶資金約六千五百萬餘元，帶回姜男等十四人。

雄檢偵查時，估算旺沛大洗錢逾六十億元，但姜男等五人對案情避重就輕，檢方認定有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，姜、周、李三人經法院裁准羈押禁見，陳、黃兩人分別裁定兩百萬元、十萬元交保，其餘被告九人則被檢方諭知三至五萬元交保候傳。

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