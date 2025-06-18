百億總裁 戴電子腳環獲釋了／陳政谷涉洗錢438億 羈押屆滿拒3.5億交保

「百億總裁」陳政谷（中）羈押期滿，台中地院合議庭今晚決定當庭釋放，並接受電子腳環的科技設備監控8月。（資料照）

2025/06/18 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴「百億總裁」陳政谷涉洗錢四三八億元，台中地院正在審理中，陳政谷原裁定二億交保撤銷後，今年四月更裁提高為三．五億，不過陳當庭拒絕交保，表示「願意進去關」，因一審延長羈押以三次為限，昨天原羈押期滿可釋放，不過台中地院又裁定三．五億元交保，外加電子腳環監控但被陳拒絕，台中地院昨天傍晚提訊陳政谷後，合議庭因陳覓保無著，裁定陳配戴電子腳環後當庭釋放。

陳政谷因本案被檢方聲押獲准三個月，加上院方接押（三個月）、延押三次（六個月），剛好滿一年，因陳政谷涉案起訴的洗錢、賭博等罪名均為所犯最重本刑為十年以下有期徒刑之罪，第一審延長羈押以三次為限，羈押期間原本在昨天屆滿，要在昨天釋放。

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不過台中地院昨天裁定陳需具保三．五億元，並加上電子腳環科技監控，昨天中午法院派員進入看守所為陳加裝電子腳環，被陳拒絕，對於法院裁定相當納悶。台中地院傍晚提訊陳政谷，並在晚間召開合議庭訊問，因陳政谷覓保無著，經合議庭評議後，考量陳政谷已配戴科技監控設備，且斟酌其先前具保在外期間，均有遵期至警局報到，另參酌檢辯雙方的意見，裁定陳政谷當庭釋放。

且自釋放之日起，限制住居在台中市南屯區的住所，及限制出境出海八月，且應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；應於每週二、四、六上午八點至十點間至台中市警察局第四分局南屯派出所報告各一次；遵守接受電子腳環的科技設備監控八月。

全案起於橋頭地檢署偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市剛谷公司，協請中檢偵辦，台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，台中地檢署去年八月偵結起訴陳政谷等三十二人。

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