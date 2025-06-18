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    竹縣府：尊重司法調查

    檢調搜索仟崧家園查證新竹縣府勞工處處長和副處長涉貪案。（檢方提供）

    檢調搜索仟崧家園查證新竹縣府勞工處處長和副處長涉貪案。（檢方提供）

    2025/06/18 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕針對檢方起訴涉貪的新竹縣府勞工處長劉家滿、副處長林東山，新竹縣政府昨天表示，已在今年二月底、三月初依法先後對林、劉兩人停職，縣府後續會配合並尊重司法調查。遠化新埔廠則對該公司顧問許柏炤涉案被訴「暫無回應」。

    涉貪兩人已停職

    縣府表示，劉家滿出身中央警官學校兵役行政系，曾短暫當過一般基層行政警察，後來轉任基層鄉公所課員一年後，就進入新竹縣政府服務，從科員到股長，一九九九年底起就在勞工處服務，二○二○年七月接任處長。

    林東山則是國立成功大學測量工程系校友，也是國立陽明交通大學土木工程系碩士。去年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，一九九六年公務人員高等考試三級考試測量製圖職系考試及格。

    林東山從地政事務所最基層測量員升到科員、技士，二○○○年到新竹縣服務後，陸續在民政、勞工、地政、社會處待過，從課長、科長再升任為勞工處的副處長。

    新竹縣許多公務員普遍認識劉家滿跟林東山，年初聽說檢調查辦兩人涉貪，都很驚訝。

    如今檢方起訴書出爐，具體說明檢調查辦兩人涉貪的成果，更讓從新竹縣府到鄉鎮市、認識二人的公務員們，再次震撼。

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