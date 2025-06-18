竹縣勞工處長、副處長 雙面刀鬼／核定裁罰再拒用印 讓企業免罰

新竹縣政府勞工處長劉家滿，涉貪被起訴後續押禁見。（資料照）

2025/06/18 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府勞工處長劉家滿、副處長林東山被控對於主管執掌業務，涉嫌用先依法行政核定裁罰，事後拒絕用印或沒有任何合法理由，就退回裁罰處分書的方式，先後替遠化新埔廠、仟崧家園康復之家「消災解厄」免罰；對於非該處主管的業務，在理應依法用印、核准函轉裁罰單位之際，卻把把裁罰的函稿退回縣府承辦人，以此包庇芊馨園護理之家，所以新竹檢方才會指控二人淪為企業門神。

企業顧問許柏炤

借年節送禮搭線關說

檢方也查出，遠東新世紀公司化學纖維廠事業關係室顧問許柏炤藉由年節送禮名義，送出超過公務員廉政倫理規範所訂金額上限的高額遠東百貨禮券，以此跟劉家滿、林東山建立起行政程序之外的私下、直接溝通管道，並在遠化面臨勞檢等裁罰時可以直接跟劉家滿、林東山關說，把大事化小、小事化無。

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處長劉家滿

違規任護理之家隱名股東

檢方起訴抨擊劉家滿罔顧公務員利益衝突迴避規定，出任縣內仟崧家園、芊馨園護理之家隱名股東，長期享受高額分紅，於勞工處執行仟崧家園、芊馨園護理之家勞檢裁罰時，一人分飾兩角、內神通外鬼。在勞工處內部假借職權，直接或間接施壓承辦人，在業者背後則捉刀、提供如何避免裁罰的方法。

起訴書指出，兩人具體的護航方式，就先是依法行政，由勞工處相關承辦人核章後，逐層遞上來先交由林東山審核，劉家滿接著核定。

但當劉家滿接到許柏炤的聯絡後，有時就拒絕用印，不然就無合理理由直接退回處分書，以此讓基層承辦人員因此被迫重新簽辦內簽，劉家滿再予以蓋章代為決行來庇護遠化。有時則僅裁罰部分違規事項，指示其他的用告誡取代，由劉家滿蓋章代為決行來免除部分罰鍰。

副處長林東山 退處分書指示告誡即可

對於職安署移轉裁罰的案件，劉家滿也都會先核定承辦人的裁罰提案，再用「忙於評鑑」等理由退回處分書，不予用印。或對縣府移請勞保局依法查處裁罰案件，劉家滿、林東山本應依法用印、核准函轉，但為了避免業者被勞保局裁罰，二人竟由林東山把函稿退回縣府承辦人，包庇業者免罰。

新竹縣政府勞工處副處長林東山，涉貪被起訴後續押禁見。（資料照）

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