富二代同學會 愛開趴叫傳播妹

高雄一群富二代不學好籌組詐團狂撈1億多元，一審被法官重判3年2月至5年8月不等徒刑。（民眾提供）

2025/06/18 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一群富二代高中同學，長大後揮霍如流水，愛開趴叫傳播妹，最後還「呷好逗相報」，共組詐騙集團撈錢，有律師同學出謀劃策，還跑去寮國金三角經濟特區取經。

呷好逗相報 共組詐團

據悉，詐團金主洪碩甫的家族事業橫跨補教、建材業，詐團股東之一的陳冠羽家族從事營建業，另名股東陳翊愷之母是台灣肉品批發大盤商，股東馬佳毓之父則是屏東縣恆春鎮前代表會主席，而律師陳逸軒之父則是法官退休，目前轉任律師。

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洪與車手頭馬男是高中麻吉同學，在校時就與隔壁班同學陳翊愷相識，陳翊愷因詐案找上律師同學陳逸軒為其辯護，洪與馬男也因詐案吃上官司，陳翊愷介紹陳逸軒給二人任律師，後又與另名同校同學陳冠羽搭上線，富二代同學會自然成形，熱愛開趴揮霍玩樂，最後合作共組詐團。

檢警指出，詐團金主兼控盤首腦張耀元得知陳翊愷經營車手車隊獲利頗豐厚，前年三月在友人引薦下結識後，陳安排同學陳冠羽和張耀元赴寮國金三角經濟特區處理聯繫境外機房盤口事宜，陳翊愷再通過馬佳毓的介紹，認識在寮國經營詐團的呂耀任（另案偵辦），當組織分工確定後，陳翊愷遂聯繫幾名高中同學一起出錢出力，共同壯大詐騙版圖。

為確保集團股東不會遭查獲、減少落網時車手所收款項損失，以及嚇阻黑吃黑，詐團成員以暴力、脅迫手段，又與熟知脫罪方法的陳逸軒、長期從事暴力討債溫姓假代書（四十五歲）合作，每當車手遭擊落即與陳逸軒聯繫，由陳透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣的贓款。

金牌律師幫辯護 擠滿法庭

他們落網後，家族花重金找來多位高雄司法界轉任律師的「金牌律師」幫忙辯護，開庭時，一排大律師擠滿法庭的景象，也讓知情人士笑稱「含金量十足，這一庭律師費至少得花上千萬」。

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