法官兒、律師 當詐團軍師竟免關／富二代們搞詐 3個月撈4億多

高雄律師公會前副秘書長陳逸軒涉勾結詐團一審獲判緩刑，雄檢不服要上訴。（取自臉書）

2025/06/18 05:30

坦承部分犯行 陳逸軒緩刑

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕高雄一群富二代籌組假投資詐騙集團，檢警逮捕詐團金主兼控盤首腦張耀元等富二代及集團成員，更查出他們為充實詐團功力與後盾，還找來退休法官兒子、前高市律師公會副秘書長陳逸軒當軍師，協助他們隱暱詐騙所得，高雄地方法院審結，依詐欺等罪重判他們三年二月至五年八月不等刑期，陳逸軒則因坦承部分犯行，法官輕判緩刑三年，引起法界議論。

判決指出， 二○二三年八月，高市警局刑事警察大隊偵破虛擬貨幣假投資面交車手案，逮捕車手頭柯姓男子（廿三歲）等十六名犯嫌到案，檢警溯源追查，去年七月，在台中市西屯區福林路查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子（卅四歲），又在高市逮捕詐團金主兼控盤首腦張耀元（卅六歲）及洪碩甫（卅二歲）、陳翊愷（卅歲）、馬佳毓（卅一歲）、陳冠羽（卅歲）等富二代。

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檢警調查，「富二代詐團」從小被父母送去高雄知名的私立高中名校念書，但他們長大後卻不學好，同學反而籌組詐騙集團，更找來也是同學的律師陳逸軒當軍師以壯大版圖。

「富二代詐團」將機房設在境外，利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代、「智能理財家」等假投資詐騙群組，根據查扣到的帳冊，僅一個月就獲利超過一億三千多萬元。

檢警估算，他們犯案三個月至少賺到四億元，運作期間曾發生車手黑吃黑，這一群富二代不滿損失，透過毆打、脅迫手段要求車手簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。

首腦張耀元 判五年八月

高雄地方法院審理時，洪男等人部分坦承犯行、部分否認，法官綜合相關事證，依詐欺等罪判張耀元五年二月、洪碩甫五年八月、陳冠羽三年二月、馬佳毓四年，陳翊愷三年十月，而陳逸軒則因坦承部分犯行，依非公務員洩露國防以外秘密罪判刑八月，另宣告緩刑三年，須向公庫支付七十萬元，可上訴。

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