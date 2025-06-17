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    首頁　>　社會

    轉租蝦皮帳號 助中商賣假貨撈4億

    台中地檢署查出，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元價格，吸引特定民眾出租蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

    台中地檢署查出，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，以每月新台幣1200元至2000元價格，吸引特定民眾出租蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

    2025/06/17 05:30

    中檢破獲洗錢集團 起訴12人

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵破「菁鼎選公司」以合法公司為掩護，以每月台幣一千兩百元至兩千元價格，租賃大量蝦皮帳戶，再以每月人民幣一千一百元至兩千元不等金額轉租牟利，協助中國網拍業者販售仿冒商品銷往台灣，檢警將負責人謝匯吾逮捕並羈押獲准，全案共清查近千個蝦皮帳號，累計販售四億多元，台中地檢署昨天偵查終結，將謝男等十二人依洗錢防制法等罪嫌起訴。

    轉租九六四個帳號 獲利三千多萬

    中檢檢察官吳昇峰發現，菁鼎選公司近年來頻繁對蝦皮帳戶申登人提出侵占罪的告訴，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑而主動簽分調查，經長期蒐證，今年二月持搜索票執行搜索，並約談該公司負責人謝匯吾（卅五歲）等十二名嫌疑人到案說明，訊後向法院聲請羈押謝男獲准，其餘十一人交保候傳。

    檢警調查，該集團從二○二三年八月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月新台幣一千兩百元至兩千元不等租金，吸引民眾出租蝦皮帳號，並以公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手再以每月人民幣一千一百元至兩千元不等金額轉租套利牟利。

    出租帳號民眾成共犯 檢另案偵辦

    檢警發現，該集團收取九六四個蝦皮帳號，獲得的轉租金高達台幣三三八一萬元，中國電商所得貨款更逾新台幣四億餘元，台中地檢署昨天偵結，將謝男等人依涉犯洗錢防制法、商標法等罪嫌提起公訴，並對出租帳號民眾另案偵辦。

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