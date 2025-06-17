閃兵案偵結 起訴王大陸等28人

男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，其中包含知名藝人王大陸等人。（資料照）

2025/06/17 05:30

教導裝病 集團主謀求刑5年

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳志明為首犯罪集團，教導役男以憋氣影響血壓檢測等方式，裝病取得不實病歷以「閃兵」，不法獲利七六三萬餘元，至少有廿四名役男企圖以此躲避兵役，其中包含知名藝人王大陸及陳零九，新北地檢署昨依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴陳志明及王大陸、陳零九等藝人共廿八人，並對陳志明求刑五年。

檢警調查，陳嫌曾因病免疫遂熟知其中流程，從二○一六年起，找來好友李名宸及白牌車司機張忠、林逸楷組犯罪集團，以「好康逗相報」手法擴展客源，並在演藝圈中建立口碑。

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以憋氣影響血壓檢測 取得不實病歷

檢方發現，陳嫌教導役男前往醫院看診時，以憋氣影響血壓檢測，等取得廿四小時攜帶式血壓機後，由陳嫌或其他槍手頂替，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

助至少24役男逃兵 不法獲利763萬元

檢方查出，陳嫌至少有廿四名客戶，收費從五萬元至五十萬元不等，包刮陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維等藝人及舞台劇演員黃博石都已取得免疫證明書。

此外，王大陸付給陳志明三六○萬元，但因他長期在國外，因此將健保卡及身分證交給陳志明指派手下在去年十月持王大陸健保卡冒名到醫院就診，不過，因陳志明今年一月被逮入監，王大陸未能完成逃兵役的犯行，而王事後還以證件遺失申請補發而涉犯偽造文書罪；至於醫療院所是否涉案部分，檢警仍在調查中。

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