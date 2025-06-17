台中黑戶青年 生母不告而別 父︰不會報戶口

台中市府將協助廿一歲黃姓黑戶青年取得戶籍、復學、就業、居住等相關事宜。（蘇乙青提供）

2025/06/17 05:30

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市廿一歲黃姓黑戶青年今年二月被父親趕出門，露宿街頭撿回收被發現，引發社會關注，黃父前天終於現身說明，表示孩子有出生證明，生母是不告而別的外籍移工，但他不知道怎麼報戶口才延宕，同時也否認限制孩子行動，「趕出門是為了讓他獨立」，警方相關單位則說，仍需更多資料釐清。

民進黨市議員陳俞融昨也在市議會痛批，此事件顯示市府現今社會安全網及戶政、教育體系出現重大漏洞，要求市府成立「跨局處專案小組」徹底檢討本案疏失，市長盧秀燕則責成社會局主辦，跨局處積極協助青年取得戶籍、復學、就業、居住等相關事宜。

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北屯區北京里長蘇乙青五月八日在回收場發現這名未報戶口、未就學的黃姓青年後，引發社會高度關注，警方前晚找到六十二歲黃父，黃父說兒子是與一名東南亞的外籍移工所生，有出生證明，女方也在孩子約四、五歲時突然不告而別，他也不知道如何幫兒子報戶口，或是沒有接受國民義務教育會受罰，一延宕就沒多加留意。

他平日除做回收偶而也會打零工，強調平日沒有限制孩子行動，只是因為兒子沒打預防針、沒報戶口，也擔心兒子在外遇到狀況，才要兒子減少外出，今年二月認為孩子已經廿一歲，希望能夠獨立，才把孩子趕出去。

警方表示，經訪查，青年表示未遭父傷害或凌虐，不提出任何告訴，另父親於同日夜間也完成調查筆錄，經比對父子筆錄內容，雙方所述吻合，警方將持續訪查釐清事實真相。

由於里長建議先做親子鑑定，台中市社會局表示，社工現階段將積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源。

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